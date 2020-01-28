وصفه بالكلب.. ماذا قال أبو مازن عن ترامب قبيل إعلان صفقة القرن

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، شتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث له تناول نية الإدارة الأمريكية الإعلان عن خطة السلام بالشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

وقالت الصحيفة إن محمود عباس أبو مازن وصف ترامب بأنه "كلب وابن كلب"، في معرض حديثه عن الاتصال الذي تلقاه من واشنطن ولم يجب عليه، ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى متعلقة بهذا الحديث.

وأضافت الصحيفة، أن عباس قال: "اتصلوا بي من واشنطن ولم أحمل الهاتف. قلت لا ، وسأستمر في قول لا..".

وتابع عباس بالقول: "نحن مقبلون على أيام صعبة وسنتحمل عواقب الرفض. يجب تصعيد المقاومة في جميع نقاط الاحتكاك. يجب تشجيع جميع الشباب".

وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن عباس قال: "قيل لي إنني سأدفع ثمنا باهظا لسلوكي الغبي. لم يعد لدي وقت طويل للعيش فيه ولن أخسر كخائن. إما أن أموت كالشهيد أو أرفع العلم الفلسطيني على جدران القدس".

وفي ما يتعلق بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، قال عباس إن من يريد المساعدة مرحب به.