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برلمان

وزيرة البيئة: رفع 42 مليون طن من المخلفات الزراعية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:42 م
وزيرة البيئة الدكتورة
وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، برئاسة النائب علاء عابد،  الإجراءات التي اتخذتها الوزارة  خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين النظام البيئي ومواجهة ارتفاع نسبة التلوث.

وقالت ياسمين فؤاد، خلال لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن هناك عدة مشكلات تعمل الوزارة على حلها، على رأسها تغير المناخ والذي تسبب على سبيل المثال في تأخر فصل الشتاء والارتفاع والانخفاض غير الطبيعي في درجات الحرارة،وهطول كمية كبيرة من الأمطار بشكل غير متوقع، وللأسف تتحمل الدول المتقدمة هذا الأمر نتيجة الثورة الصناعية وحجم الانبعاثات التي حدثت خلال هذه الفترة، لذلك نتفاوض معها حتى تتحمل التمويل اللازم لإدخال التكنولوجيا النظيفة. 

وأضافت ياسمين، أن الملف المهم الآخر هو التخلص من المخلفات الخطرة، وبالفعل نجحت الوزارة في نقل مخلفات خطرة عمرها ٢٠ عاما من مخزن الصف، وتم إخراجها خارج البلاد، وطالبت وزيرة البيئة بضرورة ترشيد وحسن استخدام الموارد.

وتابع: "ميتفعش نستخدم خرطوم المياه في غسل السيارات".

ولفتت ياسمين فؤاد،إلى أن الوزارة تعاملت أيضا مع ملف "السحابة السوداء" حيث أتاحت المعدات والإمكانيات اللازمة للفلاحين للاستفادة من قش القمح وتحويله لسماد وأعلاف، وبالتالي امتنع الفلاح عن حرقه طالما أنه يستفيد منه "كان كل الناس اللي عندها حساسية بتدخل المستشفى في موسم السحابة السوداء".

ونوهت وزيرة البيئة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخالفات قام برفع  نحو 42 مليون طن من المخالفات الزراعية، ويتم العمل الآن مع المخلفات الطبية والتكنولوجيا " قائلة:" إلقاء الموبيلات في القمامة خطر جدا ويعتبر من المخلفات الخطرة".
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