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محافظات

الانتهاء من تجهيزات منظومة كارت الفلاح الذكي بأسيوط

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن منظومة كارت الفلاح الذكي هي إحدى ثمار منظومة التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وتسعى إلى تطبيقها في كل المجالات ومنها المجال الزراعي تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، لافتًا إلى أن منظومة كارت الفلاح تأتي في صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعليا.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط  بمكتبه مع المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.

وناقش المحافظ - خلال اللقاء - منظومة كارت الفلاح بالمحافظة وما تقدمه من خدمات زراعية متكاملة في ظل ميكنة الخدمات وتحسين الخدمات الزراعية ورعاية صغار المزارعين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية كما استمع إلى شرح مفصل عن طريقة تسجيل الحيازات على المنظومة من خلال التابلت واستخراج التقارير اللازمة التي تحدد المساحات المنزرعة وأنواع الزراعات وتحدد أيضا المساحات غير المنزرعة.


وأشار المحافظ إلى أن تطبيق منظومة كارت الفلاح سيسهم بشكل كبير في تنظيم كل ما يخص الحيازات الزراعية فضلًا عن تحقيق الشفافية والحوكمة ووصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه من المزارعين من خلال المميزات الرقمية وقواعد البيانات والتحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي ليحصل المزارع على مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر دون دخول الوسطاء مما يساهم في القضاء على السوق السوداء.

ونوه وكيل وزارة الزراعة إلى انتهاء المديرية من تجهيزات منظومة كارت الفلاح الذكي الخاصة بحصر وميكنة الحيازات الزراعية لافتا إلى أن عدد الحيازات التي تم تسجيلها بلغ 230272 ووصل إجمالي الاستمارات إلى 224802 منوهًا إلى وصول عدد 231 جهاز تابلت وعدد 231 جهاز ماكينة بيع (pos) وتم توزيعها لكافة الجمعيات كما الانتهاء من تدريب مسئولي الجمعيات والادارات بالتنسيق مع شركة (e-finince) للتعامل مع المنظومة الجديدة للتيسير على المزارعين والمتعاملين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة إنه تم تجهيز غرف مؤمنة لأجهزة كارت الفلاح بجميع الادارات بكافة القطاعات وحصر غير الحائزين بالجمعيات وتدقيق أسماء الأحواض مع هيئة المساحة وتسليم جميع الإدارات بقطاعي الائتمان والإصلاح الاستمارات لتسجيل المتبقي من الحيازات التي لم تسجل على المنظومة وتم عمل نماذج لكل جمعية على حدى مسجل بها أرقام الحيازات التي تم تسجيلها على المنظومة لتلافي التكرار وإنهاء التسجيل التام لجميع الحائزين.

كما تم الانتهاء من تصحيح أسماء الأحواض والمساحات وتجهيز الأحواض المتاح دمجها طبقا للبيانات المسجلة بسجلات الجمعية لحين انتهاء مندوب شركة (e-finince) من إدخال البيانات في الـ script الخاص بذلك وإنهاء بيانات الأحواض بالمحافظة كما تم عقد اجتماع مع مجلس إدارة البنك وفروعه ومديري الإدارات الزراعية ومسئولي كارت الفلاح بالإدارات بجميع القطاعات (ائتمان – اصلاح - استصلاح) لعمل آلية توزيع كارت الفلاح الذكي.
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