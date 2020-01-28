فى يومه العالمي.. معلومات خاطئة عن مرض الجذام

يصادف 28 يناير من كل عام اليوم العالمى للجذام، فهو من الأمراض التى تصيب الجهاز العصبي والغشاء المخاطي للجهاز التنفسي العلوي، يحتاج ظهور أعراض مرض الجزام إلى فترة قد تصل إلى 20 عامًا.
وتعد الإصابات الجلدية هي العلامة الخارجية الأساسية التى تظهر على الشخص المصاب.
وفى هذا السياق نستعرض لكم بعض المعلومات و المعتقدات الخاطئة و المنتشرة بين الكثير من الأشخاص عن مرض الجذام، وأبرزها ...
لا يعتبر الجذام من الأمراض المعدية جدًا أو شديدة العدوى، ولكن فى حالة تكرار التعامل مع شخص لم يتم شفاؤه من المرض يزيد من خطر الإصابة.
وتنتقل عدوى مرض الجزام من شخص مريض يكون جهازه التنفسي العلوي ملوثا إلى شخص آخر، عن طريق النفس، مع الزفير او عند العطس والسعال، ولم تكن العدوى من خلال لمس جلد المصاب كما يعتقد البعض.
ليس هنالك تطعيم للوقاية من الإصابة بمرض الجزام.
لا يوجد خوف من التعامل مع مريض الجذام.