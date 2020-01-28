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فن

ازدياد ملحوظ في إيرادات فيلم 1917

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:24 م
1917
1917
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شروق ابراهيم
شهدت إيرادات فيلم  1917 ارتفاعا ملحوظا في إيراداته حول العالم بتحقيقه 203 مليون دولار امريكي حول العالم بعد مرور 3 أسابيع على طرحه. 

وحصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 109 مليون دولار أمريكي وفي أفريقيا وآسيا وأوروبا حقق 98 مليون دولار.

فيلم ١٩١٧ حصد جائزة أفضل فيلم درامي في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب وتوج مخرجه سام مينديز بجائزة أفضل مخرج، كما ينافس على عدة جوائز بحفل الأوسكار.

تدور أحداث فيلم 1917 فى إطار الدراما والحروب في ذروة الحرب العالمية الأولى ، تم إعطاء جنديين بريطانيين شابين ، هما سكوفيلد وبليك ، مهمة مستحيلة على ما يبدو. في سباق مع الزمن ، يجب عليهم عبور أراضي العدو وإيصال رسالة من شأنها إيقاف الهجوم المميت على مئات الجنود - من بينهم شقيق بليك.
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