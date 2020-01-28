طريقة عمل بطاطس بيوريه بالدجاج

بطاطس بيوريه بالدجاج من الأطباق الرئيسية الغنية بالكثير من الفوائد الغذائية، فيمكنك تقديم بطاطس بيوريه بالدجاج من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.
مقادير بطاطس بيوريه بالدجاج
1 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة
نصف كوب لبن
بصل
2 كوب مشروم
2 صدور دجاج
1 كوب فلفل الوان مكعبات صغيرة
ملح وفلفل
150 جرام جبنة شيدر
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة زيت
1 و نصف كوب جبن موتزاريلا
طريقة تحضير بطاطس بيوريه بالدجاج
* في طاسة على النار توضع الزبدة والزيت على النار
* يوضع البصل المفروم ويقلب حتى يصفر
* يضاف إليها صدور الدجاج وتقلب حتى يتغير لونها
* يضاف الملح والفلفل والبابريكا ثم يضاف الفلفل الألوان والمشروم ويترك على النار حتى ينضج
* لعمل البطاطس توضع على النار مع الزبدة واللبن وملح وفلفل وتقلب جيدا
* توضع بقية كمية البطاطس وعليها الجبنة الشيدر والجبنة الموتزريلا
* تدخل فرنا ساخنا حتى تذوب الجبنة ويحمر الوجه
* تقدم ساخنة