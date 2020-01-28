AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل بطاطس بيوريه بالدجاج

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:30 م
طريقة عمل بطاطس بيوريه
طريقة عمل بطاطس بيوريه بالدجاج
Advertisements
هاجر هانئ
بطاطس بيوريه بالدجاج من الأطباق الرئيسية الغنية بالكثير من الفوائد الغذائية، فيمكنك تقديم بطاطس بيوريه بالدجاج من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج  زعفران وفانيلا.

مقادير بطاطس بيوريه بالدجاج
1 كيلو بطاطس  مسلوقة ومهروسة
نصف كوب لبن 
بصل 
2 كوب مشروم 
2 صدور دجاج 
1 كوب فلفل الوان  مكعبات صغيرة
ملح وفلفل 
150 جرام جبنة شيدر 
1 ملعقة صغيرة بابريكا 
1 ملعقة كبيرة زبدة 
1 ملعقة كبيرة زيت
1 و نصف كوب جبن موتزاريلا 

طريقة تحضير بطاطس بيوريه بالدجاج
* في طاسة على النار توضع الزبدة والزيت على النار
* يوضع البصل المفروم ويقلب حتى يصفر
* يضاف إليها صدور الدجاج وتقلب حتى يتغير لونها
* يضاف الملح والفلفل والبابريكا ثم يضاف الفلفل الألوان والمشروم ويترك على النار حتى ينضج
* لعمل البطاطس توضع على النار مع الزبدة واللبن وملح وفلفل وتقلب جيدا
* توضع بقية كمية البطاطس وعليها الجبنة الشيدر والجبنة الموتزريلا
* تدخل فرنا ساخنا حتى تذوب الجبنة ويحمر الوجه
* تقدم ساخنة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو مش بتحبه هتغير رأيك .. القرنبيط سر علاج أخطر الأمراض .. ويحمى من أشهر أنواع السرطان .. و 7 طرق شهية غير تقليدية لعمله

هنتغدى إيه النهارده؟ لازانيا بالفراخ والكريمة وسلطة بطاطس بالمايونيز.. وعصير برتقال فريش

طريقة عمل بطاطس مشوية بالجبنة

هنفطر ايه؟.. فطيرة السوسيس مع بطاطس فرسكس.. وكوب شاي بلبن

هناكل إيه النهاردة .. دجاج مشوي بالخضار وأرز هندي وسلطة خيار متبل ..والحلو: لقمة القاضي بالشيكولاتة

هنتعشى ايه النهاردة .. مخبوزات السبانخ وسلاطة بطاطس بالزبدة وشاي أبيض

ترشيحاتنا

بـ 4 جنيهات.. فاكهة تحافظ على صحة الجسم وتنقي الدم من السموم

كلب ينجح في اكتشاف متفجرات خطيرة خلال عيد الشرطة

كارثة.. علامات غير متوقعة في البطاطس تنذر بفسادها وتؤدي للتسمم

ترامب: خطة السلام تمنح فلسطين أراضي جديدة و50 مليار دولار استثمارات ومليون وظيفة.. فيديو

ترامب: القدس ستبقى عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.. فيديو

المخابرات العسكرية الإسرائيلية تحذر: فوضى في العالم العربي بعد صفقة القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب