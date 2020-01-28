اختر الله قبل كل شئ.. ريهام أيمن توجه رساله لجمهورها.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام أيمن عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها صباح اليوم معلقا عليها: "إنه يوم الثلاثاء.. فأختار ان تبتسم لان اليوم اختارك ان تكون موجود به.. اختار ان تكون سعيدا . اختار الحب .. اختار ان تكون نعمة فى حياة من يحبونك اختار ان تكون متواضع.. اختار ان تتحلي بالصبر .. اختر ان تكون لطيفا .. و قبل كل شي اختر الله لتوجيه حياتك.. يوم ثلاثاء سعيد.💗"؟.
وجاءت التعليقات على الصوره كالآتي:
"قمررررر"
"افضل ابتسامة علي الاطلاق"
"ايه الحلاوه دي يا حبيبتي "
"بحبك"
" انتي بتصغري مش بتكبري"
الجدير بالذكر أن ريهام، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.