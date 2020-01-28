اختر الله قبل كل شئ.. ريهام أيمن توجه رساله لجمهورها.. شاهد

💗"؟.





وجاءت التعليقات على الصوره كالآتي:





"قمررررر"





"افضل ابتسامة علي الاطلاق"





"ايه الحلاوه دي يا حبيبتي "





"بحبك"





" انتي بتصغري مش بتكبري"





الجدير بالذكر أن ريهام، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.













نشرت الفنانة ريهام أيمن عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها صباح اليوم معلقا عليها: "إنه يوم الثلاثاء.. فأختار ان تبتسم لان اليوم اختارك ان تكون موجود به.. اختار ان تكون سعيدا . اختار الحب .. اختار ان تكون نعمة فى حياة من يحبونك اختار ان تكون متواضع.. اختار ان تتحلي بالصبر .. اختر ان تكون لطيفا .. و قبل كل شي اختر الله لتوجيه حياتك.. يوم ثلاثاء سعيد.