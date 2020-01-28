«اتحضر للأخضر».. وزيرة البيئة: نحتفل باليوم العالمي وفقا للمبادرة الرئاسية ..فيديو

قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يأتي للاحتفال بإصدار أول قانون مدني للبيئة في عام 1994، لافتة إلى ذلك أن المجتمع المدني ظل لعدة سنوات يحتفل بيوم 27 يناير بصفة غير رسمية.





وأضافت ياسمين فؤاد خلال لقائها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، أن هذه الاحتفالية تقوم لمباشرة التقارير التي تمت في العام السابق والتقارير التي تتم في العام المقبل، مشيرة إلى أن في العام الماضي كان من أهم المطالب هو اعتماد الحكومة المصرية يوم 27 يناير يوم رسمي "يوم البيئة الوطني".





وأشارت وزيرة البيئة إلى أن 2020 هي أول احتفال رسمي بيوم البيئة الوطني ،مضيفة ان اهمية هذا اليوم رفع الوعي بالبيئة والتي في الفترة الأخير اصبح استخدامها كنوع من انواع الذم.





وأكدت ياسمين فؤاد، أن من مهام وزارة البيئة إعادة المفهوم الصحيح للبيئة عن طريق عمل مسابقات في تصوير البيئة وافضل رسومات الطبيعة ، متابعة انه تم انشاء معرض لعمل تدوير مخلفات الطلاب وبالتعاون مع وزيرة التربية والتعليم خلال الشهور الأربعة الماضية.





تابعت ياسمين فؤاد أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" التي تم إطلاقها في يناير 2020، لافتة إلى أنه تم العمل على هذه الحملة وتم زرع الكثير من الأشجار في محافظات كثيرة مثل قنا والمنيا والشرقية.