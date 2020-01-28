AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«اتحضر للأخضر».. وزيرة البيئة: نحتفل باليوم العالمي وفقا للمبادرة الرئاسية ..فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:29 م
ياسمين فؤاد وزيرة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
Advertisements
قسم التوك شو
قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يأتي للاحتفال بإصدار أول قانون مدني للبيئة في عام 1994، لافتة إلى ذلك أن المجتمع المدني ظل لعدة سنوات يحتفل بيوم 27 يناير بصفة غير رسمية.

وأضافت ياسمين فؤاد خلال لقائها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، أن هذه الاحتفالية تقوم لمباشرة التقارير التي تمت في العام السابق والتقارير التي تتم في العام المقبل، مشيرة إلى أن في العام الماضي كان من أهم المطالب هو اعتماد الحكومة المصرية يوم 27 يناير يوم رسمي "يوم البيئة الوطني".

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن 2020 هي أول احتفال رسمي بيوم البيئة الوطني ،مضيفة ان اهمية هذا اليوم رفع الوعي بالبيئة والتي في الفترة الأخير اصبح استخدامها كنوع من انواع الذم.

وأكدت ياسمين فؤاد، أن من مهام وزارة البيئة إعادة المفهوم الصحيح للبيئة عن طريق عمل مسابقات في تصوير البيئة وافضل رسومات الطبيعة ، متابعة انه تم انشاء معرض لعمل تدوير مخلفات الطلاب وبالتعاون مع وزيرة التربية والتعليم خلال الشهور الأربعة الماضية.

تابعت ياسمين فؤاد أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" التي تم إطلاقها في يناير 2020، لافتة إلى أنه تم العمل على هذه الحملة وتم زرع الكثير من الأشجار في محافظات كثيرة مثل قنا والمنيا والشرقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ازرع شجرة.. البيئة تنظم ندوة توعوية بقنا

وزيرة البيئة: زراعة 300 شجرة بميت غمر لتحسين نوعية الهواء

جامعة الإسكندرية تعلن عن بدء تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر ..اتحضر للمستقبل"

البيئة: حملة تشجير بشارع مجمع الأديان بمصر القديمة احتفالا بيوم البيئة الوطني

رسالة للخارج.. وزيرة البيئة تطلق مبادرة اتحضر للأخضر من البرلمان

وزيرة البيئة للبرلمان: نعمل على مشروع قومي لزراعة 10 ملايين شجرة

ترشيحاتنا

حكم هجر الزوج لفراش زوجته عمدًا

بجمبسوت أنيق.. نيللى كريم تستعرض رشاقتها فى أحدث جلسة تصوير

هل يلحق رمضان صبحي بلقاء الهلال.. نجم الأهلى يثير التكهنات برسالة غامضة

ضعي شرائح الليمون إلى جانب السرير وأنت نائمة.. وشاهدي ماذا يحدث

المتهم بالاعتداء على ابنة زوجته بالسلام: «المخدرات لحست مخي»

لاعب جديد من الأهلي يقترب من الرحيل إلى إنبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سينما مجانية يقدمها معرض الكتاب للجمهور.. تعرف على التفاصيل

انتبهي ..أسباب تؤكد تعرض ابنتك صاحبة الـ7 سنوات للبلوغ المبكر

بجمبسوت أنيق.. نيللى كريم تستعرض رشاقتها فى أحدث جلسة تصوير