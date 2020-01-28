محافظ بورسعيد يبحث مع وزير الزراعة سبل تحقيق التنمية الزراعية

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، لبحث سبل التعاون لتحقيق تنمية زراعية شاملة بالمحافظة وذلك بمقر وزارة الزراعة.





وناقش الجانبان سبل تنمية الثروة الحيوانية والزراعية في المحافظة، من خلال تشجيع وزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال بالمحافظة، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم الفني والبيطري لصغار المربين.









وتطرق اللقاء إلى إجراءات تقنين الأراضي الزراعية لأبناء المحافظة، في إطار حرص الحكومة على استرداد أملاك الدولة وتسهيل إجراءات تقنين الأراضي على المواطنين.



