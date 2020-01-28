وزيرة البيئة: خطة لتحويل وسائل النقل العام للعمل بالكهرباء والغاز

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك خطة وضعتها وزارة البيئة لتحويل وسائل النقل العام للعمل بالكهرباء والغاز، وهذا أمر في غاية الأهمية ليس فقط علي مستوي توفير الميزانية الخاصة بتشغيل هذه المنظومة ولكن أيضا مهم في تحسين المناخ البيئية وتقليل التلوث، مشيرة إلى أن مشروع مواصلات مصر ساعد علي تحسين المناخ البيئي وتقليل التلوث نتيجة استخدام أصحاب السيارات لهذه الوسيلة بدلا من سيارتهم.
وكشفت وزيرة البيئة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين النظام البيئي ومواجهة ارتفاع نسبة التلوث.
وأوضحت ياسمين، أن مصنع سماد أبو زعبل به بعض الانبعاثات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتصحيح وضعه البيئي، مشيرة إلي أن وزارة البيئة تتواصل مع رئيس الوزراء ووزير البترول لتخفيف الأموال المستحقة علي مصانع عرب ابو ساعد، لدعمهم في العودة لاستخدام الغاز من جديد بدلا من المازوت والذي لجأوا له بعد ارتفاع الفوائد المفروضة عليهم نتيجة مديونية استخدام الغاز الطبيعي.