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حوادث

تجديد حبس 17 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:39 م
تجديد حبس
تجديد حبس
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محمد عبدالله
جددت النيابة العامة، حبس متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة محرضة ضد الدولة المصرية.




والمتهمان فى القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كل من: حسن مصطفى، و صفاء مجدى، ووجهت النيابة إليهما ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
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