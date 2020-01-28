أسوة بجامعة القاهرة.. نواب البرلمان يتدخلون لحظر النقاب في المدارس والمستشفيات.. ويطالبون بتطبيق حكم الإدارية العليا بمفهومه الشامل

النائبة إيناس عبد الحليم تطالب بحظر النقاب في المستشفيات

محمد المسعود يطالب بتعميم حظر النقاب على المدارس

داليا يوسف تطالب بتعميم حكم حظر النقاب بمفهومه الواسع الشامل





طالب عدد من نواب البرلمان بتعميم حظر النقاب داخل المستشفيات والمدارس، بعد حكم المحكمة الإدارية بحظره في جامعة القاهرة، وإعلان الجامعة عن بدء تطبيق القرار.





في البداية، أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بحكم محكمة القضاء الإدارى بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.





وطالبت وزيرة الصحة بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع واصدارها قرار بتعميم حظر النقاب داخل المستشفيات بين الأطباء والممرضين، حيث أن الحكم القضائي بمفهومه الواسع يحمل بين طياته عنوان الحقيقة وتطبيق روح القانون في تعميمه على المستشفيات ايضا لنفس السبب والعلة.





وأضافت عبد الحليم لا يخفي على أحد أن الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، والتى تعجل بحظر النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه يسمح بأى أعمال إجرامية إرهابية لاسيما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأي إيجابيات.





من جانبه، أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بقرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.





وطالب وزير التربية والتعليم بإصدار قرار بتعميم هذا الحكم القضائي على المدارس وعدم السماح للمدرسين بالنقاب داخل المدرسة، حيث أن الحكم القضائي بمفهومه الواسع يحمل بين طياته عنوان الحقيقة وتطبيق روح القانون في تعميمه على المدارس ايضا لنفس السبب والعلة.





وأضاف المسعود أن هذا القرار يحمى الدولة المصرية ممن يستغلون النقاب لارتكاب جرائم ارهابية، لاسيما وأن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أكد أن النقاب أنه ليس بواجب وليس فرد، وحين إذن فإنه ينتقل من نطاق العبادات إلى نطاق العادات وبذلك أصبح عادة وليس عبادة.





وطالب عضو البرلمان بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع والشامل، حيث يجب أن يطبق أيضا على المدرسين بالمدارس أسوة بأساتذة الجامعات، لنفس العلة والأسباب.





في السياق ذاته، أشادت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بقرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.





مشيرة إلى أن هذا القرار يحمى الدولة المصرية ممن يستغلون النقاب لارتكاب جرائم ارهابية، لاسيما الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، والتى تعجل بحظر النقاب أو البرقع أو أى غطاء للوجه يسمح بأى أعمال إجرامية إرهابية لاسيما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات.





وطالبت عضو البرلمان بتعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع والشامل، حيث يجب أن يطبق أيضا على المدرسين بالمدارس أسوة بأساتذة الجامعات، لنفس العلة والأسباب.