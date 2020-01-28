«عربية النواب»: استقبال طائرات الرحمة من اليمن يعكس مواقف مصر التاريخية

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الأوضاع داخل اليمن.





ووصف "أباظة" فى بيان اليوم، الثلاثاء، استقبال مصر عبر المرحلة المقبلة لطائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية، بأنه استمرار للمواقف التاريخية لمصر تجاه الإخوة الأشقاء فى اليمن كما أن هذا الموقف يأتى في إطار استمرار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني الشقيق وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعاني منها والمساهمة في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن الشقيق.





وناشد النائب أحمد فؤاد أباظة الشعب اليمني الشقيق مختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية بالوقوف مع المؤسسات اليمنية لمواجهة المخاطر والتحديات والمؤمرات والأطماع الخارجية التي تهدف إلى السيطرة على مقدرات الشعب اليمني مطالبا من المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مساندة اليمن لمواجهة المليشيات المسلحة والإرهابية داخل اليمن.