ضبط منشطات مهربة وأدوية منتهية الصلاحية فى صيدليات بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم التكليف بضرورة إحكام الرقابة علي سوق الدواء لضمان توفير دواء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، وبما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية شنت عدة حملات تفتيشية على الصيدليات العامة بمدن ومراكز العاشر من رمضان، وبلبيس، وديرب نجم، والصالحية الجديدة.