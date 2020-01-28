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محافظات

ضبط منشطات مهربة وأدوية منتهية الصلاحية فى صيدليات بالشرقية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم التكليف بضرورة إحكام الرقابة علي سوق الدواء لضمان توفير دواء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، وبما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية.


وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية شنت عدة حملات تفتيشية على الصيدليات العامة بمدن ومراكز العاشر من رمضان، وبلبيس، وديرب نجم، والصالحية الجديدة.


وأسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع  ٢٦٤٣ (قرص، عبوة، وحدة، زجاجة" متمثلة فى أدوية ومنشطات مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة ، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير ، أدوية خاصة بمستشفيات غير مصرح ببيعها بالصيدليات، ومستلزمات غير مسجلة بوزارة الصحة ممنوع بيعها، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف.


وأشار إلي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة، كما تم تشميع صيدليتين بمركز الصالحية الجديدة صدر لهما قرار غلق إداري نظرا لمخافتهما لقانون الصيدلة.

ضبط منشطات مهربة وأدوية منتهية الصلاحية فى صيدليات بالشرقية
ضبط منشطات مهربة وأدوية منتهية الصلاحية فى صيدليات بالشرقية
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