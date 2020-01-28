براكة جاهزة للتشغيل.. الإمارات تبدأ تطوير برنامجها النووي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أن محطة براكة النووية جاهزة للتشغيل بعد الاختبارات التي أجراها فريق دولي من خبراء الطاقة النووية لتدخل أبوظبي مجال تطوير البرنامج النووي السلمي.





ووفقا لما كشفت عنه وسائل الإعلام الإماراتية الرسمية، أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة التابعة لها أن نتائج تقييم الجاهزية التشغيلية للمحطة الأولى في براكة إيجابية، ومن ثم فهي جاهزة لبدء المرحلة التشغيلية.





وأجرت عملية التقييم الأولي التي تسبق العملية التشغيلية فريق دولي من خبراء الطاقة النووية في مركز أتلانتا التابع للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية





وأكدت الفريق النووي الدولي، والذي يعد تقريره في هذه المرحلة قبل التشغيل أحد أهم عمليات التقييم في قطاع الطاقة النووية عالميا؛ إذ قرر أن المحطة تتماشى مع المعايير الدولية للقطاع النووي التي تحددها الرابطة والتي تتمتع بعضويتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.





وخلال عملية التقييم التي أجرتها في نوفمبر 2019، عمل فريق التقييم على اختبار عدد من الوظائف التخصصية، والتي تعد أساسية؛ لبدء التشغيل الآمن للمحطة وتشمل أداء مشغلي المفاعلات والعمليات والصيانة وصولا إلى إدارة العمل والجاهزية لحالات الطوارئ؛ حيث قام فريق من الرابطة مؤخرا بإبلاغ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بنتائج عملية التقييم، والتي أكدت جاهزية المحطة الأولى في «براكة» لبدء عمليات التشغيل.





وتأتي عملية التقييم بعد سلسلة من الاختبارات التي أجرتها عدة جهات رقابية محلية ودولية خلال الأعوام الماضية والتي تكللت باستيفاء المحطة الأولى في براكة لشروط التشغيل الآمن.





ويعتبر التعاون مع المنظمات النووية الدولية أحد أهم بنود وثيقة سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة التي صدرت في عام 2008 والمتبعة لتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي





وتضمنت الوثيقة التزامات الدولة بالشفافية التشغيلية الكاملة وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان إلى جانب ضرورة التعاون مع الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية وأعضائها بهدف توفير التقييم اللازم وتبادل الخبرات في هذا المجال.



