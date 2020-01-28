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برلمان

رئيس النواب: منظومة جديدة للنظافة تقضي على أزمات القمامة.. قريبا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:37 م
د. علي عبدالعال رئيس
د. علي عبدالعال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد منظومة جديدة للنظافة ستقضي على أزمات القمامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، حيث استعرض عددا من النواب أزمات انتشار القمامة دون حل واضح.

وأوضح عبد العال، أن المنظومة الجديدة ستكون على أسس علمية وبيئية، قائلا: هذه المنظومة لم يسبق لها وجود في مصر قبل ذلك.

وواجه نواب البرلمان، وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بأزمة انتشار القمامة، وغياب دور المحليات في التخلص الآمن منها.
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