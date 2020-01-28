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ديني

العواري: العقائد لا تثبت إلا باليقين والمنهج الأشعري طوق النجاة للأمة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:08 م
الدكتور عبد الفتاح
الدكتور عبد الفتاح العواري،عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر
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محمد صبري عبد الرحيم - محمود ضاحى - يارا زكريا
أكد الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر، أن العقائد لا تثبت إلا باليقين، وأن الأحكام الشرعية العملية يكفي فيها غلبة الظن، وهذا منهج الأشاعرة، الذي وصفه فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر بأن هو طوق النجاة للأمة. 

وأوضح العواري خلال كلمته بالجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، أن محور الأمن المجتمعي يركز على خمس موضوعات رئيسية، هي التوصيف الشرعي لجرائم قتل المواطنين ورجال الجيش والشرطة، والمخدرات وأثرها على شباب الأمة، ومكافحة الفساد والغش في المجتمع، وأن السياحة ملك للدولة.

وأضاف العواري أن وصف الجماعات الإرهابية المفسدة في الأرض بالخوارج أو البغاة فيه تخفيف عليهم، مؤكدًا أنه يجب وصف تلك الجماعات بالمحاربة لله ورسوله، كما يجب معاقبة كل من يفتي بجواز امتلاك الآثار أو بيعها أو الاتجار فيها، لأنها ملك للدولة، محذرا من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي على أخلاقيات الشباب، مطالبا أجهزة الدولة بحمايتهم منها. 

ويعقد الأزهر الشريف هذا المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، ‎لبحث ومناقشة أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.
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