أمجد المصرى يكتب: إحنا الخير





فى صمت وبعيدًا عن كل مظاهر الصخب الإعلامى الزائف وفي أحد الفنادق الكبري بالأسكندريه كان اللقاء مع واحده من أفضل مؤسسات العمل المدنى على الإطلاق فى الوقت الحالى وشباب رائع عرف أن للحياه هدف ومعنى فتطوع لبذل الجهد والوقت من أجل إسعاد الآخرين ومساعدة المحتاجين . على أرض الأسكندريه لابد أن نفخر جميعًا بهؤلاء الشباب ومن يدير تلك المؤسسه أو يدعمها فحين نتحدث عن 500 شاب أو يزيد من طلاب الجامعه يعزفون معا سيمفونيه من الروعه والعطاء داخل كيان واحد بكل تناغم وبلا أى خطأ أو مشكله واحده فهذا انجاز يستحق أن ننحنى له احترامًا وتقديرًا .. إحنا الخير.





فى حفلهم النصف سنوى الذي اقامته المؤسسه لعرض ماتم إنجازه خلال الشهور الماضيه ومع إستضافة أكثر من 650 طفل من ذوى القدرات الخاصه ومرضى سرطان الأطفال والأيتام كان المشهد شديد الروعه وكان حقًا يوم للسعاده ونحن نشاهد ضحكات هؤلاء الأطفال وإبتهاجهم بالحفل الفنى والهدايا القيمه التى حصلوا عليها من المؤسسه ثم ونحن نستمع إلى تقرير مختصر عما صنعه هؤلاء الشباب ومؤسستهم الفريده خلال فتره قصيره وتلك الأرقام والإنجازات التى حققوها والتى تجعلك تشعر بالفخر وتؤمن بكل يقين أن مصر بخير ما دام فيها مثل هؤلاء الشباب ومن يقف خلفهم من أهل الخير وأصحاب العطاء .





خلال شهور قليلة قامت المؤسسة بتوزيع 5000 بطانية على بسطاء الوطن فى الأحياء الأكثر احتاجًا بالاسكندريه كما تبنت المؤسسة حملة إفطار 400 صائم يوميًا فى رمضان الماضى وتوزيع 13000 كرتونة تحيا مصر بدعم من القوات المسلحه العظيمه ورجال الأعمال الخيرين وتلبية إحتياجات 800 طفل من الأيتام فى موسم دخول المدارس وتجهيز 12 عروسه من الايتام أبضًا . كما قدمت المؤسسه مساعدات طبيه لأكثر من 180 حاله من أهل الأسكندريه بالأضافه الى تقديم معونات لحوالى 68 اسره بشكل شهرى و 1100 اسره بشكل سنوى بالأضافه إلى أقامة معرضن للملابس بأسعار رمزيه فى كلية التجاره ودفع مصروفات الطلاب غير القادرين والكثير من وجوه الخير التى لا تتوقف المؤسسه وشبابها عن المساهمه فيها بكل إقتدار بعد أن حازوا على ثقة الجميع وأثبتوا أن العمل العام والتطوعي يمكن ان يكون داعمًا قويًا للدوله فى سعيها نحو تحقيق التكافل والتراحم بين كل فئات المجتمع .





فى مصر الجديده التى ننشدها جميعًا يجب ان ندعم هؤلاء الشباب وتلك المؤسسات ونسلط عليهم الأضواء فهذا رهان عظيم لهذا الوطن حين يشعر كل فرد بان له دور وعليه واجب تجاه الاخرين . هذا ما يفعله شباب المؤسسه والقائمين على ادارتها فشكرًا لهم جميعًا على ما منحونا من أمل وشكرًا للسيده الراقيه أ / منى محمود صاحبة الفكره ومؤسسة هذه المنظومه المميزه وشكرًا لسيادة اللواء / أحمد رشدى الأمين العام للمؤسسة والدكتور / أحمد سلامه الأب الروحي لشباب المؤسسه فقد أنجزوا بشبابهم الواعد ما عجز عنه الآخرون واعطوا لنا شكلًا فريدًا من العمل التطوعى الراقى الذى لا يبتغى إلا صالح الوطن والمواطن .. شكرًا مؤسسة أحنا الخير وشبابها الرائع .. فيها حاجه حلوة.



