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تعليم

الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.. ندوة بجامعة قناة السويس

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:09 م
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
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أ ش أ
نظمت جامعة قناة السويس اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية حول الإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" الجديد.

وأكدت رئيس الجامعة الدكتورة ماجدة هجرس - خلال الندوة - أهميه التحرك السريع للوقاية من الفيروس؛ وذلك بالمعرفة الجيدة لأعراضه وعمل الحالات المشتبه بها.


وأشارت هجرس إلى الدور المهم الذي يلعبه قسم الوقاية ومكافحة العدوى داخل المستشفى الجامعي، موضحه أن الندوة تناولت كيفية التعرف على الفيروس ودور الطب الوقائي في رصد المرض والأعراض الإكلينكية له وإجراءات مكافحة العدوى وخطه العلاج.
يُذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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