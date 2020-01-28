الجبهة الشعبية تدعو الفلسطينيين للتصدي لـ صفقة القرن

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جماهير الشعب في الوطن إلى التعبئة والحشد الجماهيري الشامل للتصدي لصفقة القرن على طريق إفشالها وإسقاطها.

كما دعت الجبهة كافة منظماتها وفروعها إلى "أن يكونوا رأس حربة في مقدمة الالتحام مع الجماهير ضد صفقة القرن ومشاريع التصفية والتطبيع الجارية جنبًا إلى جنب مع كافة طلائع شعبنا في القوى الوطنية والإسلامية المناضلة المشاركين في جميع الفعاليات الوطنية رفضًا للصفقة، بما فيها الاشتباك المفتوح مع الاحتلال في جميع مواقع التماس".

وشددت الجبهة على أن جهود استعادة الوحدة الوطنية وفقًا لقرارات الإجماع الوطني، يتطلب الدعوة لعقد اجتماع وطني عاجل للاتفاق على البرنامج والرؤية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها صفقة القرن.

وأكدت أن الخطوة الأكثر أولوية وإلحاح من أجل التصدي للصفقة هي إعلان السلطة بشكلٍ جديٍ ونهائيٍ موت مرحلة أوسلو إلى الأبد ووقف التعامل بجميع الاتفاقيات والالتزامات الأمنية والاقتصادية وفي مقدمتها التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي، وسحب الاعتراف بالاحتلال، ووقف كل أشكال الاعتقالات السياسية والملاحقات والاستدعاءات الأمنية، وذلك كبادرة هامة تؤكد فعلًا أن هناك جدية من السلطة لمواجهة الصفقة.