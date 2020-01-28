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ثقافة

"أنثى فى رقصة مع الحياة" كتاب لـ "سارة بيصر" في معرض الكتاب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

صدر حديثًا عن دار الحكمة للنشر والتوزيع، كتاب "أنثى فى رقصة مع الحياة" للشاعرة والقاصة سارة بيصر، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولى للكتاب.


والكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات للكاتبة بجانب عدد من القصص القصيرة، ونقرأ على غلاف الكتاب "فى عالمنا الأنثوى نرقص مع الحياة، رقصة لها نبض البحر، الذى لم يحرمنا نبضه، حين تقوقعت أرواحنا بداخله كالجنين، فى تلك الأوقات التى تعثرت فيها أقدامنا فى دروب الحياة، ليمنحنا إشراقة التحدى، رقصة لها مذاق الأمل والفرح، الذى نغنى أغنياته إذا ما استطعنا إليه سبيلًا".

وسارة بيصر شاعرة وقاصة مصرية، من مواليد دمياط، تعمل كمديرة لمركز زيتونة للمرأة وحقوق الطفل، صدر لها من قبل ديوان "ترنيمة سلام"، ونشر لها العديد من المقالات والقصص بعدد من الجرائد والمواقع المصرية.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
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