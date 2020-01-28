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مرأة

الإباضة مفتاح الحمل بسرعة.. ومفعول هذه الأعشاب عليك بمثابة السحر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:21 م
الإباضة مفتاح الحمل
الإباضة مفتاح الحمل السحري وهذه الاعشاب عليك تناولها
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أسماء عبد الحفيظ
يظل حلم الأمومة يراود جميع الفتيات منذ نعومة أضافرهن، بدء من أول عروسة يهديها الأب لأبنته وتعتني بها جيدا، لتظل تحلم وتحلم إلى اليوم الذى تصبح فيه أم، ولكن يشاء الله عز وجل لتأخر هذه الأمومة بعض الوقت، لتبدأ الفتاة فى الشعور بالتوتر لعدم الحمل بسرعة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أن الإباضة مفتاح الحمل السحري وهناك بعض الأعشاب التي تعزز الخصوبة عليك تناولها.

نصحت الدكتورة هند مأمون استشارى الطب البديل والعلاج بالأعشاب بأهمية الخضوع للفحص الطبي بعد عام من الزواج عند طبيب النساء بسبب تأخر الحمل مع الحرص على هذه الأشياء :

التخلص من أي عادات غير صحية (مثل الشرب أو التدخين أو تعاطي المخدرات)

الحصول على نفسك لوزن صحي:

البدء في تناول ما لا يقل عن 400 مكغ من حمض الفوليك يوميًا قبل شهر تقريبًا من بدء الحمل. (هذه المغذيات يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر بعض العيوب الخلقية.)

بمجرد أن يصبح جسمك جاهزًا ، جرب هذه النصائح لتعزيز فرصك في الحمل بسرعة:

معرفة الإباضة. مفتاح الحمل بسرعة هو اكتشاف وقت  الإباضة ، أو إطلاق بيضة من المبيض، أعلمى أن التبويض مرة واحدة فقط كل دورة الحيض ،إذا تمكنت من معرفة متى ستحصل على الإباضة ، لديك فرصة أفضل للحمل في تلك الدورة.

يمكنك استخدام بعض الطرق المختلفة لتحديد وقت الإباضة. فيما يلي أهم ثلاث طرق للتنبؤ بالإباضة :

إذا كانت دورتك منتظمة (نفس العدد من الأيام في كل مرة) ، فحاول حاسبة الإباضة لدينا لمعرفة متى تكون أكثر خصوبة كل شهر.
استخدم  مجموعة تنبؤ الإباضة  لاختبار مستويات هرمونك في منتصف الدورة - وستشير إلى موعد الإباضة.

تتبع  أعراض الإباضة ، مثل التغيرات في درجة حرارة الجسم القاعدية ومخاط عنق الرحم ، لمعرفة متى يمكنك الحمل.

إذا كانت لديك فترات غير منتظمة ، فقد يكون من الصعب تحديد الإباضة. اسأل مقدم الخدمة للحصول على المشورة.

ممارسة الجنس في الوقت المناسب. بمجرد أن تعرف إطارك الزمني للإباضة ، خطط لممارسة الجنس خلال فترة الخصوبة لديك ، وهو يومين إلى ثلاثة أيام قبل الإباضة خلال يوم الإباضة.

إذا لم تكن متأكدًا من الوقت الذي ستكون فيه أكثر خصوبة ، فعليك ممارسة الجنس كل يوم خلال الأسبوعين الأوسطين من دورتك. بهذه الطريقة  


 13 عشبة سحرية لزيادة فرص الحمل :

البردقوش : يساعد البردقوش على تنظيم الهرمونات، وبالتالي له دور بارز في زيادة فرص الحمل طبيعيًا، يمكنك نقع البردقوش في الماء المغلي لمدة 10 دقائق ثم تصفيته، وتناول المشروب مرتين باليوم .

الميرمية 
القرفة 
زهرة البرسيم الأحمر 
نبات القراص 
أوراق التوت الأحمر
الزنجبيل 
اليانسون 
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