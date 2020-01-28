تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالجيزة

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أنه من المنتظرر اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لنتيجة الصف الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2020، غدا الأربعاء.









وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الماضي في مادة الدراسات الإجتماعية نهاية الأسبوع الماضي، حيث أدى 153 ألفا و537 من طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان أمام 615 لجنة امتحانية.

ومن جانبه أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية كانت حريصة على تصحيح الامتحانات بشكل يومى عقب انتهاء الامتحانات، لسرعة ظهور النتيجة، مؤكدا أن نسبة النجاح مرتفعة.

وأوضح حجازي في تصريحات له، أنه من المقرر أن تتاح النتيجة بجميع المدارس عقب اعتمادها غدا من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.