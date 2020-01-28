فوز منتخب سلة تونس على نظيره البوروندي في البطولة الأفريقية للأولمبياد الخاص





وتقام المواجهة على 4 أشواط بواقع 8 دقائق لكل شوط ويلعب كل فريق بخمس لاعبين .

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي :

الشوط الأول : 9-2 لتونس

الشوط الثاني : 12-2 لتونس





الشوط الثالث : 20-2 لتونس

الشوط الرابع : 20-4 لتونس

ومثل منتخب تونس من اللاعبين : جهاد عرفاوي وشادي ميزني ومحمد أمين الخريسي ومحمد أمين السنوسي ومحمد يوسف العياري ورائد حمزاوي ومحمد أديب ، ومثل منتخب بوروندي : نديشيمي أوديت والفيس نيباريتا وويلي اكيمانا وسيدريك مونازيرو وليونيداس نيشيمينيمارا وجين ماتوي .

وانطلقت السبت منافسات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية . وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى وكشفت اللجنة المنظمة عن مواعيد المنافسات بالرياضات المختلفة .

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

وينافس في كرة السلة خمس منتخبات وهم مصر والمغرب والجزائر وتونس بوروندي.