وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال مشروعات التطوير بنادي الشمس





وشاهد وزير الشباب والرياضة أعمال التطوير الجارية بحمام السباحة والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى أعمال التطوير الشاملة بصالة الجمباز، وأعمال التطوير التي شهدتها منطقة المطاعم، ومنطقة ألعاب وحدائق الأطفال التي تم افتتاحها مؤخرًا.





كما تفقد الدكتور أشرف صبحي كافة أرجاء النادي من ستاد لكرة القدم، ومنطقة ملاعب الكروكيه، وصالة الكاراتيه، وصالة الجودو.





واستعرض رئيس مجلس إدارة نادي الشمس الخطة التي تم السير عليها من أجل تطوير نادي الشمس والنهوض به بصورة تليق بأعضائه، موضحًا أن الترابط والتناغم بين أعضاء مجلس الإدارة أسهم بشكل كبير في تنفيذ خطة التطوير بالشكل المطلوب.

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهد المبذول من مجلس إدارة نادي الشمس لتطوير المنشآت والرياضة بالنادي، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأساس العلمي لتطوير الرياضة وكافة الألعاب، والاهتمام بقاعدة الناشئين، علاوة على الاهتمام بالصيانة الدورية والتي تسهم في استدامة المنشآت والأنشطة.

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية لنادي الشمس، بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة وعددا من أعضاء مجلس النواب، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.