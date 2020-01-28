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أخبار البلد

جرائم النظام التركي أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف.. اليوم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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أماني نوار

أكدت الرابطة الخليجية للحقوق والحريات" و"المنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان" و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا"، في بيان مشترك أن جلسة تركيا التي تنعقد اليوم 28 يناير أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف، ستكون فرصة مهمة لمناقشة السجل الحقوقي الأسود لنظام رجب طيب أردوغان خلال الأربع السنوات الأخيرة.

وطالبت الرابطة بوجود سياسة  تتصدى للتطهير العرقي والقمع الدموي الممنهج الذي يمارسه النظام التركي منذ سنوات ضد الشعب الكردي، في كل من تركيا والعراق وسوريا، عبر جيشه النظامي والميليشيات الإرهابية المرتبطة به، ومصادرة حقوق الأكراد وحرياتهم، في ظل صمت المجتمع الدولي، وتعرض الأكراد للتصفية العرقية، والعمل على تغيير ديمغرافية المناطق التي يعيشون فيها آمنين منذ آلاف السنين.

وتناشد الرابطة المجتمع الدولي ممثلا في مجلس حقوق الإنسان، فتح تحقيقات في الجرائم المروعة التي ارتكبها نظام أردوغان ضد الشعب الكردي المسلم، ومنها لجوء الجيش التركي خلال عملياته العسكرية ضد الأكراد لاستخدام أسلحة محرمة دوليا، حيث لقي عدد من الكُرد السوريين مصرعهم في نوفمبر "تشرين الثاني"، جراء إطلاق الغازات السامة والحارقة تجاههم من قبل سلاح الجو التركي.

واضافت الرابطة أن أردوغان يقوم بعمليات تجنيد المرتزقة في سوريا، وجلبهم إلى ليبيا، للقتال في صفوف ما يسمى "حكومة الوفاق" الليبية، وذلك في إطار الاتفاقات الأمنية والعسكرية الموقعة مؤخرًا بين رجب طيّب أردوغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، وهو ما يعد جريمة ينبغي مسائلة تركيا عليها أمام الجلسة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان، وفقًا للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم الصادرة عن الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي يضع أردوغان ونظامه تحت طائلة القانون الدولي.

وأضحت المنظمات الحقوقية الثلاث انه حتى الآن وصل إلى طرابلس ليبيا بالفعل نحو 2400 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذين تم إلحاقهم بالمعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مرتزق، وسط استمرار عمليات التجنيد في عفرين ودرع الفرات ومنطقة شمال شرقي سوريا، من أعضاء فصائل «لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء سمرقند».

ووضعت الرابطة الحقوقية تلك الحقائق الدامغة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف، وأمام الرأي العام المحلي والدولي، مناشدة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان عقد محاكمة علنية لنظام أردوغان، ومتابعة تنفيذ نتائجها عن كثب، حتى لا يفلت هذا النظام بجرائمه مرة أخرى، خاصة أن تركيا لم تنفذ التوصيات الصادرة عن المجلس خلال الدورتين السابقتين 1 و2، ما يؤكد أن أنقرة ماضية في غيّها، وأنها مستمرة في استهانتها بحقوق الإنسان في كل من تركيا وسوريا والعراق وليبيا، وهي الحقوق التي يضرب بها نظام أردوغان عرض الحائط.

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