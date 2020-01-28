ممثل وزارة الثقافة بالسنغال: الرئيس السيسي حقق إنجازات كبيرة للاتحاد الأفريقي

قال حبيب كولي ممثل وزارة الثقافة السنغالية، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب؛ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي استطاع إحداث تقدم وتحقيق إنجازات كبيرة وخاصة فى مجال ايجاد مصادر مالية للاتحاد بدلا من الاعتماد على مصادر أجنبية الأمر الذي يوفر الحرية لكافة دول القارة؛ لافتا إلى أن تسيير أى اتحاد يأتى من خلال الاعتماد على موارده داخلية وليست خارجية.





وتابع فى حوار خاص لــــ "صدى البلد" ينشر لاحقا أن انجازات الرئيس السيسي فى أفريقيا تتضمن أيضا إحلال السلام فى الدول الأفريقية حيث أنه لايوجد تقدم فى ظل وجود حروب فلابد من أن يعم السلام والهدوء والاطمئنان فى الدول حتى تعمل وتحقق إنجازاتها.





وأضاف كولى أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه ضرورة العمل على تصنيع واستغلال ثروات القارة داخل افريقيا نفسها والعمل على تحويلها وبيعها بأسعار معقولة بدلا من تصديرها كمادة خام للخارج بأسعار ضعيفة لافتا إلى أن دولتا كوت ديفوار وغانا عملاقا الكاكاو فى العالم حيث يمثل انتاج الدولتين ٧٠ فى المائة من الكاكاو فى العالم وتقسم ال٣٠ بالمائة على باقى دول العالم.





وأوضح ممثل وزارة الثقافة بالسنغال أنه يجب أن تنعم دول القارة بثرواتها والكنوز الموجودة فى أراضيهم بدلا من تصديرها للخارج.





جدير بالذكر أن دولة السنغال تحل كضيف شرف الدورة ٥١ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والذي يستمر حتى ٤ فبراير المقبل وقد بلغ عدد الأجنحة فى المعرض ٨٠٨ بزيادة ٨٦ جناحا وعدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية ٩٠٠ دار نشر وجهة بزيادة ١٥٣ دار نشر وجهة عن العام الماضي؛ وعدد الناشرين المصريين ٣٩٨ دار نشر وعدد الناشرين العرب ٢٥٥ ناشرا وعدد التوكيلات ٩٩ توكيلات وعدد الناشرين فى الفاعليات ٣٥٠٢مشارك ومشاركة ٣٨ دولة عربية.



