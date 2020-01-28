محافظ جنوب سيناء يوجه بتوفير كل أنواع الدعم للحفاظ على صحة المواطنين

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتوفير كافة الدعم اللازم والمطلوب لأهالي جنوب سيناء والقائمين على العمل من وزارة الصحة والجهات المعاونة لها من أجل الحفاظ على صحة المواطن السيناوي.. جاء ذلك خلال ندوة تفعيل منظومة التأمين الصحي الجديدة.





وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة إنه تم تطوير ٢٢ وحدة صحية وإنشاء مستشفي طور سيناء التعليمي المتطور وتخصيص قطع أراض لعمل وحدات صحية.





وأضاف انه تم تسليم هذه المواقع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحت إشراف وزارة الصحة.





وكان اللواء نادر عشماوى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء استقبل أمس لجنة التوعية الخاصة بوزارة الصحة ومناقشتهم عن كيفية الدعم المطلوب لإنجاح حملة التوعية والتسجيل علي ان تشمل الذهاب الي الوديان والنجوع لتغطية كافة أنحاء المحافظة وفقا لتوجيهات المحافظ.













وتم توجيه كل من اذاعة جنوب سيناء ومدير عام مديرية الصحة بجنوب سيناء والدكتورة رضوى احمد صالح مديرة التوجيه والاعلام بالتأمين الصحي الشامل علي ان تقوم بعمل التوعية عن طريق الاذاعة وتم التنسيق مع مركز الاعلام .





كما تم التنبيه والتنسيق مع رؤساء المدن لاستقبال لجان التوعية من وزارة الصحة وتوفير الدعم اللازم لهم، علي ان يتم التسجيل لكافة أبناء جنوب سيناء حتي تشمل لهم جميع انواع الرعاية الصحية في اطار الحفاظ علي ابناء الدولة.





كما بدأت اليوم الثلاثاء أولى الندوات التثقيفية حول هذا الشأن بقاعة الديوان العام بالمحافظة برئاسة السكرتير العام وبحضور نخبة من القيادات التنفيذية والشعبية والمواطنين.