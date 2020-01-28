الرقابة المالية خلال مؤتمرها السنوي.. 220 مليار جنيه إصدارات السندات و75 مليار استثمارات الصناديق الخاصة

الرقابة المالية: 75 مليار جنيه استثمارات الصناديق الخاصة خلال 2019

الرقابة المالية: انتهينا من إعداد مشروعات 5 قوانين في 2019

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استعرض الدكتور محمد عمران ، رئيس الرقابة المالية،مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، حيث حافظ سوق رأس المال في مصر على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى وبلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة بـ 214.8 مليار جنيه في العام الماضي.





تابع خلال مؤتمر صحفى، صباح اليوم الثلاثاء، للإعلان عن حصاد الهيئة خلال عام 2019، "بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه في 2019، وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري:.





أما نشاط التأمين فقد شهد نشاطًا جيدًا خلال عام 2019 حيث ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار في 2019 مقارنة ب29.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 75 مليار جنيه في 2019 مقارنة بـ67 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها %11.9. و على صعيد التمويل العقاري فقد زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري خلال عام 2019 بما يقرب من %18.2 ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في عام 2018.





وفيما يخص التأجير التمويلي فقد شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه في 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه في 2018بزيادة قدرها %34.1. أما نشاط التخصيم قد حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه في 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضي. وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد بلغ حجم التمويل 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ 11.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها %43.5.





وفي مجال الضمانات المنقولة، فقد بلغت قيمة الضمانات المشهرة 635.4 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وذلك مقارنة بـ 465.2 مليار جنيه في نهاية عام 2018، وبمعدل زيادة بلغ %36.6.





أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أن الهيئة انتهت من إعداد مشروعات 5 قوانين خلال 2019 منها ما هو يتم مناقشته داخل البرلمان حاليا مثل قانون التمويل الاستهلاكي وقانون الإيداع والحفظ المركزي وقانون استقلالية الهيئة وقانون التمويل متناهي الصغر وتعديلاته، ويتبقى قانون التأمين الموحد تم إرساله إلى مجلس الوزراء. ونوه عمران، إلى أن الهيئة تقوم بإعداد تشريع قانون للتكنولوجيا المالية فى الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرا الى أن التكنولوجيا المالية تتسارع بشكل كبير، ولذا نراعى عند إعداد القانون التأكد من أن الشركات تأخذ نصيب من هذا التسارع، وقدرة هيئة الرقابة المالية على مراقبتها، بالإضافة إلى كيفية استفادة المتعاملين من هذه التكنولوجيا، متابعا جارى دراسة تجربة المملكة المتحدة فى هذا الشأن، ومتوقع إصداره خلال عام 2020. واستعرض عمران، تطور البنية التشريعية بهيئة الرقابة المالية خلال عام 2019، إذ أنه بالنسبة لسوق رأس المال، قرر رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث تضمن قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالى أصول الصندوق العقارى لتصبح كل 6 أشهر على الأقل بدلا من كل 3 شهور، فى الحالات التى يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق. وأضاف: "أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر لتوسيع نطاق التغطية لتشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية، وإصدار الهيئة قرارا تنظيميا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة".

