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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن موعد إجلاء مواطنيها من بؤرة كورونا القاتل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:53 م
كوريا الجنوبية تعلن
كوريا الجنوبية تعلن موعد اجلاء مواطنيها من بؤرة كورونا القات
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دعاء أبوهشيمة
قررت وزارة خارجية كوريا الجنوبية تشغيل 4 رحلات جوية لنقل حوالي 700 من مواطنيها معزولين بمدينة ووهان بالصين جراء انتشار فيروس "كورونا"، وذلك خلال يومي 30 و31 يناير الجاري.

ووفقا لوكالة "يونهاب"، أصدر النائب الثاني لوزيرة الخارجية، لي تيه-هو، بيانا حكوميا قال فيه إنه "بعد أن تأكد أن عددا من الكوريين يرغبون في العودة إلى الوطن، قررت الحكومة تشغيل 4 رحلات بواسطة طائرة مستأجرة بصورة عاجلة إلى مدينة ووهان خلال يومي 30 و31 من الشهر، وتقوم حاليا بالتشاور مع الحكومة الصينية لتحديد الموعد بالضبط".

وأوضحت أن نقل الكوريين الجنوبيين من ووهان سيتم بعد إجراء الفحوص الدقيقة، وسيظلون منعزلين في منشآت حكومية مؤقتة لفترة محددة بعد وصولهم إلى البلاد، وذلك للحد من إمكانية انتشار الفيروس المستجد الذي يعتقد بأنه بدأ في المدينة الصينية التي سيغادرونها.

وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتسليم المعونات الطبية للصين، المكونة من مليوني كمامة طبية و100 ألف من ملابس الوقاية ونظارات الحماية، بواسطة هذه الطائرة المستأجرة.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت أمس، الاثنين، رابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، في ظل مخاوف من انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي بشكل سريع وموسع.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 106 حالات في الصين، كما يجري الإبلاغ عن حالات إصابة في عدد متزايد من الدول الأخرى، كما أعلنت السلطات الصينية إرجاء موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا لأجل غير مسمى.
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