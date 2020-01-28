AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس النواب: الصناعة والتنمية الاقتصادية تشهدان اهتماما في عهد السيسي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:51 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن الصناعة المصرية والتنمية الاقتصادية تشهدان اهتماما واسعا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا "الرئيس يهتم بشكل واسع بالصناعة ومصر تشهد تنمية غير مسبوقة حاليا".

جاء ذلك فى تعقيب لرئيس مجلس النواب - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء- لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، وتتعلق بسياسة الحكومة بشأن الطرق وإصلاحها، ومشكلة القمامة وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، ومياه الأمطار وسوء تعامل المحليات وعدم الاستفادة منها، ونقل الورش والمنشآت الصناعية خارج الكتل السكنية، وتقنين وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة وأسعارها فى ظل الظروف الصعبة للمواطنين، والانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى والمدن، وعدد من المشكلات فى محافظات الجمهورية التى تتعلق باختصاص الوزارة.

وأشاد بمبادرة البنك المركزي لمساعدة المصانع المتعثرة وتمويل سبل الخروج من أزمتها التى تعرضت لها منذ سنوات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء منظومة متكاملة لحل مشكلة القمامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى: إطلاق الحكومة مبادرات تحفيزية لدعم قطاع الصناع والتمويل العقارى خطوة ممتازة

وكيل البرلمان عن مبادرة إسقاط ديون المصانع: خطوة حقيقية لدعم الصناعة

عمرو فتوح: مبادرات دعم الصناعة أحد أهم قرارات الرئيس السيسي

برلمانى يطالب بتشكيل لجنة حكومية لدراسة مدى جدوى تطوير قطاع الأعمال

منظمات الأعمال تشيد بمبادرة "المركزي" وانخفاض أسعار الفائدة في دعم الصناعة الوطنية

مسئول بالمنوفية لوفد محلية النواب: ننفذ توجيهات الرئيس ونحارب الفساد

ترشيحاتنا

7 معلومات لا تفوتك عن الحكم رضوان جيد.. بطل أزمة مباراة الأهلي والهلال السوداني

المتهم بالاعتداء على ابنة زوجته بالسلام: «المخدرات لحست مخي»

خالد بيومي يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الزمالك

الأم والجنين بخير والأب فى العناية.. صورة رجل بعد ولادة زوجته تشعل مواقع التواصل.. شاهد

صاحب الجلالة المعظم.. حقيقة إعلان سلطان عمان تخليه عن جميع ألقابه

ليفربول يحسم موقفه من ضم العملاق تراوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيعي أم إهمال.. جدل شديد حول وفاة عارضة أزياء مغربية شهيرة في السجن

أم تتخلى عن طفلها بعد ساعات من ولادته.. والشرطة تبحث عنها.. شاهد

بإطلالة ملفتة وأنيقة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار على الإنستجرام