رئيس النواب: الصناعة والتنمية الاقتصادية تشهدان اهتماما في عهد السيسي

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن الصناعة المصرية والتنمية الاقتصادية تشهدان اهتماما واسعا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا "الرئيس يهتم بشكل واسع بالصناعة ومصر تشهد تنمية غير مسبوقة حاليا".





جاء ذلك فى تعقيب لرئيس مجلس النواب - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء- لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، وتتعلق بسياسة الحكومة بشأن الطرق وإصلاحها، ومشكلة القمامة وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، ومياه الأمطار وسوء تعامل المحليات وعدم الاستفادة منها، ونقل الورش والمنشآت الصناعية خارج الكتل السكنية، وتقنين وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة وأسعارها فى ظل الظروف الصعبة للمواطنين، والانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى والمدن، وعدد من المشكلات فى محافظات الجمهورية التى تتعلق باختصاص الوزارة.





وأشاد بمبادرة البنك المركزي لمساعدة المصانع المتعثرة وتمويل سبل الخروج من أزمتها التى تعرضت لها منذ سنوات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء منظومة متكاملة لحل مشكلة القمامة.