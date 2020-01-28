رائدة أعمال: أهم مشكلة فى الدول الأفريقية هي المياه.. فيديو

قالت راوية منصور إحدى رائدات الأعمال، إن أول محطة فى حياتها هي كونها والدة لأطفالها، مشيرة إلى أنه قبل العمل كان لديها الكثير من أوقات الفراغ تريد أن تملأه.





وأضافت "راوية" خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها كانت خجولة كثيرا قبل العمل، ولكن بمجرد بدئها فى مجال العمل أصبحت لديها ثقة فى نفسها أكثر، موضحا أنها عملت بالكثير من المجالات المختلفة مثل التجارة والديكور وريادة الأعمال.

وأشارت رائدة الأعمال، إلى أنها كانت تريد دائما أن تثبت نفسها فى مجال الديكور، لافتة إلى أنها ظهرت فى كثير من المجلات وتلقيها الجوائز فى هذا المجال، إلا أنها لم تكن تريد الوصول لذلك فقط فتوجهت الى مجال التنمية المستدامة.





تابعت رائدة الأعمال، أنها أقامت دراسات عن المخلفات الزراعية منذ 12 عاما مثل المخلفات الزراعية، مشيرة إلى تلقيها تدريبات بإعادة تطويرها من أجل القضاء عن الفقر.



