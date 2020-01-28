سور حديدي حول سور مجري العيون الأثري لحمايته.. صور

كشف عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلي للآثار والمشرف علي مشروع تطوير سور مجري العيون الأثري تفاصيل الأعمال التي تمت الفترة الماضية، وذلك لحماية السور.
وأكد أن العاملين بالمشروع من الآثار استخدموا خامات كانت في مخازن الوزارة وتضم حديد وأخشاب، وبعضها كان مستخدما في السابق، وقام العمال بإعادة تدويره وعمل حواجز وأبواب حديدية لحماية المدخل الخلفي للسور.
وأضاف: "تم عمل سياج حديدي حول السور، وتنفيذ حاجزين حديديين على المدخل الخلفي للسور، وسيتم رفعهما لمستوي أعلى من الحالي أيضا".
وأوضح أنه تم تنفيذ باب حديدي لغلق الممر المجاور للسور من ناحية جمعية صناع الأثاث، وذلك حتي يتم تنفيذ قرار الإزالة الخاص بها والصادر منذ 25 عاما، وكذلك سياج حول مبنى المأخذ من الخارج.