سور حديدي حول سور مجري العيون الأثري لحمايته.. صور

كشف عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلي للآثار والمشرف علي مشروع تطوير سور مجري العيون الأثري تفاصيل الأعمال التي تمت الفترة الماضية، وذلك لحماية السور.







وأكد أن العاملين بالمشروع من الآثار استخدموا خامات كانت في مخازن الوزارة وتضم حديد وأخشاب، وبعضها كان مستخدما في السابق، وقام العمال بإعادة تدويره وعمل حواجز وأبواب حديدية لحماية المدخل الخلفي للسور.





وأضاف: "تم عمل سياج حديدي حول السور، وتنفيذ حاجزين حديديين على المدخل الخلفي للسور، وسيتم رفعهما لمستوي أعلى من الحالي أيضا".



