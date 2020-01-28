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برلمان

شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:18 م
تكريم ودعم نقابة
تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لأبو العينين
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عبد الرحمن سرحان- عدسة: صلاح مهدي و عمرو سيد
التقى رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، للانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة رقم (4) رمز القلم، بنقابة الفلاحين، أمس الإثنين، بحضور النقيب محمد العقارى، وجمال أبو عوض نائب النقيب، واتحاد شباب الريف والقبائل العربية، والجمعية العامة لمزارعي المليون ونصف فدان، وعدد من قيادات النقابة العامة للفلاحين.

وأعلنت النقابة العامة للفلاحين، عن دعمها وتأييدها لترشح رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، للانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة رقم (4) رمز القلم، مؤكدين أن تأييدهم لـ أبو العينين ليس له مقابل، وإنما جاء نتيجة مواقف رجل الصناعة المشرفة وكونه أحد الركائز الكبيرة الداعمة للدولة. 

وقام  المشاركون بتكرم رجل الصناعة محمد أبو العينين، وإهدائه درعًا شرفيًا، تقديرًا لجهوده الكبيرة ودوره المجتمعي وقامته السياسية والاقتصادية الرفيعة، وأكدوا أن أبو العينين إضافة كبيرة للجيزة ولمصر، و يمثل ثقلا كبيرا ويوم ترشحه للانتخابات كان تكريما وفرحة لأهالي الجيزة، قائلين: "انت لست نائبا عن دائرة الجيزة فقط، بل نائبا لمصر كلها وايدينا في ايدك".تا

وأشارت «الفلاحين» إلى أن هناك محبون كثيرون لهم توجهات مختلفة، إلا أنهم اتفقوا لوطنيتهم على دعم ابو العينين في الانتخابات، وعبرت عن ثقتها في نهوض رجل الصناعة محمد أبو العينين بالزراعة، مثلما نهض بالصناعة، لأنه على الزراعة تقوم الصناعة وعلى الصناعة تقوم التجارة.

من جانبه، عبر رجل الصناعة محمد أبو العينين، عن تقديره لموقفهم من ترشحه للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، والتي تمثل لمسة وفاء وأصالة، منهم ومن كل الذين يجلسون معه لتأييده، مشيدا بموقف بعض الحزبيين الذين أتوا اليوم لدعمه، والذي يمثل مكانة كبيرة عنده.

كما التقى رجل الصناعة بأهالي وعائلات الجيزة، الذين احتشدوا بأعداد غفيرة لدعم وتأييد محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية، وقاموا بالهتاف حبًا وتأييدًا له، وتعليق اللافتات الداعمة لترشحه لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة والتي تعتبر شرف وتكريم لهم أن يمثلهم شخص بقيمة محمد أبو العينين.
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين
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