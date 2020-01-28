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تعليم

«طب بيطري» جامعة بني سويف تنظم قوافل علاجية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:41 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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قســــم التعليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية الطب البيطري لعدد من القوافل الطبية البيطرية لقريتي الحلابية وابشنا التابعة لمركز بني سويف.

يأتي ذلك بناءً على خطة زمنية موضوعة حيث تُقام القوافل خلال الفترة من 26 يناير وحتى 29 ، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومجموعة من طلبة الفرقة الرابعة ، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة على الحيوانات بالمجان.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن إطلاق مثل هذه القوافل التوعوية يُعد بمثابة تدريب عملي للطلاب فالتدريب الميدانيّ هو مجال الخبرة الأُولى للطالب والذى يعطيه فرصة التعامُل مع مختلف الضغوط التي قد يُواجهها ويتعرَّض لها عند الانخراط في سوق العَمَل. 

وأكد أن دور القوافل التوعوية والزيارات الميدانية يتمثل في تناولها لمشكلات بيئية وصحية متنوعة وسعيها الدائم والمستمر لوضع حلول مناسبة لها ومساهمتها في القضاء عليها تضامنــًا مع خطط الدولة في إحداث التنمية المستدامة وبناء المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030 .
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