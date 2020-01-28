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اقتصاد

الأكبر عالميا.. محطة الطاقة النووية الإماراتية جاهزة لبدء التشغيل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:16 م
محطة نووية
محطة نووية
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رويترز

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية يوم الثلاثاء أن المفاعل الأول لمحطة الطاقة النووية الإماراتية جاهز لبدء التشغيل.

 

وذكرت الوكالة أن شركة نواة للطاقة المشغلة للمحطة في المرحلة الأخيرة من تلبية المتطلبات النهائية اللازمة لضمان جاهزيتها التشغيلية قبل ”بدء عملية تحميل أولى حزم الوقود النووي في أولى محطات براكة للطاقة النووية خلال الأشهر القادمة“.

 

وستكون براكة أول محطة نووية إماراتية والأكبر عالميا عند اكتمالها، إذ من المقرر أن تضم أربعة مفاعلات بطاقة 5600 ميجاوات. وتعمل على بنائها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو).

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