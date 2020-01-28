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اقتصاد

المعهد المصرفي: بروتوكول لمنح شهادات دولية لتمويل المشروعات الصغيرة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:17 م
نصير
نصير
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محمد يحيي

أعلن عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي ؛ الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن توقيع اليوم الثلاثاء، اتفاقين مع كل من معهد نيويورك للتمويل " NYIF" و كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة؛ بغرض تقديم شهادة ائتمانية لتمويل الشركات التي تحمل علامة تجارية مشتركة، بخلاف الحصول علي شهادة " الخبير المصرفي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وقال "نصير" في تصريحات له علي هامش التوقيع اليوم؛ إن الاتفاق مع المؤسسات الأكاديمية العالمية يأتي متسقا مع خطط الدعم والتطوير للعام الجاري التي يعكف عليها المعهد، مشيرا إلي أن استحقاق شهادات الاعتماد المستحقة للمتدرب تتطلب الحصول علي 283 ساعة من الشرح المفصل للمحاسبة المالية وتحليل المخاطر الائتمانية والتدفق النقدي و التوقعات وتحليل الصناعة وهيكلة الديون.

يذكر أن الشهادات الممنوحة تتناول موضوعات تمويل التجارة وكيفية مراجعة وصياغة عقود الائتمان واتفاقيات بازل و القروض المتعثرة وآليات علاجها، موضحا أنه بموجب الاتفاق فإن المتدرب يدرس الأساليب المختلفة لتمويل الشركات وتقييمها وبحث بدائل لذلك التمويل.

أوضح أن الاتفاق يسعي لتأهيل شباب المصرفيين بما يمكنهم لأن يكونوا محللي ائتمان على مستوى دراية بالمعايير والأساليب الدولية لتمكينهم من تقديم مذكرات ائتمانية وافية تتضمن كافة البيانات المطلوبة لمتخذى قرارات منح الائتمان باتخاذ القرارات المناسبة والتي من شأنها تحجيم المخاطر الائتمانية ودعم الشركات في الحصول على التمويل المناسب سواء بغرض التوسع او تمويل عملياتها الجارية.

أوضح "نصير" أن برنامج منح شهادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مصمم لتوفير تدريب مهني للخبراء في البنوك لتلبية الاحتياجات المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتساعد علي تدريب 3 مستويات من المهنيين: موظفي العلاقات مع العملاء، والمديرين التنفيذيين، وكبار الفنيين.

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