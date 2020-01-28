حقيقة انتقال حازم إمام لاعب الزمالك للنادي الأهلي

نفى حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لإدارة الكرة بالنادي ما تردد عن دخول النادي الأهلي في خط المفاوضات معه وتوقيعه للفريق الأحمر، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد له الزمالك حتى الآن.
وأشار اللاعب لـمسئولي الزمالك إلى أنه متمسك بالبقاء مع الزمالك والأولوية لديه بتجديد تعاقده مع الفريق في ظل حصوله على فرصته والمشاركة بصورة مستمرة بعد هروب التونسي حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع النادي.
واستشهد اللاعب لمسئولي الزمالك برفضه التوقيع لأي فريق بعض العروض التي تلقاها من عدة أندية في الدوري وانتظاره لحين حسم الزمالك موقفه بشكل نهائي.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق وادي دجلة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري.