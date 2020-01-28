حقيقة انتقال حازم إمام لاعب الزمالك للنادي الأهلي

حازم نفى إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لإدارة الكرة بالنادي ما تردد عن دخول النادي الأهلي في خط المفاوضات معه و

للفريق الأحمر، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد له الزمالك حتى الآن.

توقيعه