باحث بالشأن التركي: لابد أن ينتبه المجتمع الدولي للمطامع التركية .. فيديو

أكد أسامة عبد العزيز الباحث بالشأن التركي أن أردوغان منذ عام 2011 شعر بأن إمكانية انضمامه للاتحاد الأوروبي أصبحت صعبة لأن ملف حقوق الانسان لديه سيئ لذا الامر اصبح صعبا.





وأضاف أسامة عبد العزيز خلال وجوده ضيفا بفضائية اكسترا نيوز أن أردوغان قام بما يسمى شراكة "سادات" لتدريب بعض القوى الخاصة لحماية أردوغان ونظامه وتعتبر شبيهة بالحرس الثورى الإيراني، والتي تعمل على تدريب المرتزقة.





وتابع الباحث في الشأن التركي أن اردوغان كان لديه علاقات مع تنظيم القاعدة واسرة متشددة فى ليبيا بعام 2012 وحصل على مرتزقة ليبيين لمحاربة سوريا ومرتزقة من شمال سوريا لمحاربة ليبيا.





وأشار أسامة عبد العزيز إلى أن أردوغان لديه حلم الخلافة العثمانية ويريد أن يكون عام 2023 هو عام تحقيق بعض الانتصارات الخارجية في سوريا وليبيا وقطر والصومال أيضا.





وقال الباحث في الشأن التركي إن أردوغان يتخيل أن يكون عام 2023 قد حقق انتصار فى الخارج سيغنيه عن المشكلات الداخلية الاقتصادية بالتحديد مؤكدا أنه لا بد للمجتمع الدولي أن ينتبه لتلك المطامع التركية.