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حوادث

مصرع شخص سقط من القطار بأسيوط

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من قطار قادم من أسيوط بإتجاه القاهرة بعد محطة القوصية فى محافظة أسيوط.  

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ لمركز شرطة القوصية من الأهالى بسقوط احد الركاب من القطار المتجه الي القاهره بعد محطة القوصية ولقى مصرعه فى الحال.

بالأنتقال والأسعاف وبالفحص والمعاينة تبين مصرع " محمد. م" مقيم ملوى بمحافظة المنيا.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزى.

جارى تحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. 
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