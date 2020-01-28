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حوادث

إحالة طفلة حرقتها والدتها للطب الشرعي بسوهاج

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:20 م
طفلة
طفلة
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خالد رياض

قررت نيابة طما بسوهاج، اليوم، إحالة طفلة عذبتها والدتها  بكيها بسكين في أنحاء متفرقة من جسدها، على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، كما قررت صرف الأم مؤقتا من سراي النيابة.

وروت الطفلة الضحية وتدعى بسنت ٦ سنوات في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل تعذيبها بسكين في وجهها وأنحاء متفرقة من جسدها علي يد والدتها موضحة أن والدتها أيقظتها من النوم، سخنت سكين وحرقتها بها في وجهها وأماكن متفرقة من جسدها وقالت الطفلة: "دي مش أم.. الأم تعمل في عيالها كده".

 واتهم والد الطفلة زوجته بتعذيب ابنته عقب قيام الطفلة بإخبار والدها أنها سمعت والدتها تتحدث مع أحد الأشخاص بالهاتف عقب خروج الأب للعمل، وأنها قامت  بتسخين سكين وعذبتها فى عدة مناطق متفرقة بالجسم.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بتلقي بلاغ من "حسن. أ. ا" سائق توك توك ويقيم بساحل طما دائرة مركز طما، اتهم فيه زوجته "جهاد. ا. ا" ربة منزل بتعذيب ابنته الطفلة بسنت 6 سنوات وأن زوجته تركت المنزل وهربت.

وقالت الطفلة في محضر الشرطة أنه بعد أن قامت بإخبار والدها أن والدتها تقوم بالتحدث لأحد الأشخاص بالهاتف وأنها تهملها هى وشقيقتيها، وعقب خروجه للعمل قامت بإيقاظها من النوم وسخنت سكينا وقامت بكيها بالنار فى مناطق متفرقة بالجسم والوجه.

 وحرر الأب بلاغا حمل  رقم 1335 إدارى مركز شرطة طما، وأخطرت النيابة العامة.

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