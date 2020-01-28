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محافظات

محافظ قنا يتابع سير العمل بمركزي الحكيم والنيل في منطقة المعنا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:37 م
اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
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يوسف رجب
أجري اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية بمركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين ومركز النيل بمنطقة المعنا بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل. 

رافقه العميد وليد البيلي سكرتير عام مساعد المحافظة، و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا وعدد من القيادات التنفيذية. 
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تابع محافظ قنا، سير العمل بمركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين والمقام على مساحة 7 أفدنة ومكون من طابقين ويضم مركز علاج طبيعي لذوي الاحتياجات الخاصة وغرفة قياس سمعي وفصول للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة وشدتها إضافة إلى ورشة حديثة لتصنيع المنتجات الخشبية ومطبعة وعدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بهدف تنمية مهاراتهم، بالإضافة إلي حضانة نموذجية للأطفال الأسوياء تستوعب 400 طفل.

كما تفقد المحافظ مركز النيل لبحث تعظيم الاستفادة من المبنى والذي يضم وحدة صحية لتقديم الرعاية الطبية لأهالي المنطقة ووحدة اجتماعية، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراء كافة أعمال الصيانة للمبنى في أقرب وقت ممكن، كما يضم المركز مقر لفرع جهاز شئون البيئة بقنا وقاعة اجتماعات وحضانة ومشغل خياطة وحديقة طفل ومسرح بالإضافة الي وحدة اجتماعية. 

وأشار وكيل وزارة التضامن، إلى أن الوحدة تقوم بصرف ٣٦٠ معاش تكافل وكرامة وتُشرف على ٧ جمعيات أهلية تقدم خدماتها بمنطقة المعنا. 
محافظ قنا يتابع سير العمل بمركزي الحكيم والنيل في منطقة المعنا
محافظ قنا يتابع سير العمل بمركزي الحكيم والنيل في منطقة المعنا
محافظ قنا يتابع سير العمل بمركزي الحكيم والنيل في منطقة المعنا
محافظ قنا يتابع سير العمل بمركزي الحكيم والنيل في منطقة المعنا
محافظ قنا يتابع سير العمل بمركزي الحكيم والنيل في منطقة المعنا
محافظ قنا يتابع سير العمل بمركزي الحكيم والنيل في منطقة المعنا
محافظ قنا يتابع سير العمل بمركزي الحكيم والنيل في منطقة المعنا
محافظ قنا يتابع سير العمل بمركزي الحكيم والنيل في منطقة المعنا
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