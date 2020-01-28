معسكرات تكثيف وتدريب لطالبات جامعة المنيا للتأهب للمنافسة في مسابقات أسبوع الفتيات الخامس بالفيوم

قال الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا أن وفد الجامعة المشارك بأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس المقام بجامعة الفيوم خلال الفترة من 31يناير الجاري، وحتى 6 فبراير القادم، يتأهب للمنافسة بمسابقات الأسبوع بتنظيم عدد من معسكرات التكثيف والتدريب لصقل مهارات الطالبات وتدريبهن علي مختلف الأنشطة المشارك فيها، موضحًا أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب أحد أهم أدوات الجامعة لتنفيذ خطتها للنشاط الطلابي، أعدت معسكرات تدريب في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والعلمية والرياضية والجوالات استعدادًا للمنافسة بالأسبوع.

وتابع د."عبد النبي" أن الجامعة أطلقت وفدين من الطلاب وذلك للمشاركة في كلًا من معسكرات الأقصر وأسوان بعدد 50 طالب وطالبة، وفي مسابقة "إبداع 8" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وذلك لتمثيل الجامعة في مسابقة الإنشاد الديني "فردي وجماعي" والتي يشارك فيها 8 طلاب هم عمر شعبان بالانشاد الديني الفردي، وزياد توفيق، وأحمد حماده، ومحمد عيد، وزياد يحيي، مصطفي حلمي، ونادر حسام، وأحمد منتصر في الانشاد الجماعي.

وأوضح الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورئيس بعثة الجامعة المشاركة بأسبوع الفتيات الخامس بالفيوم، أن الجامعة قامت بتوفير كافة الإمكانيات والأدوات والمدربين لإعداد الطلاب وتأهيلهم للمشاركة حيث تتحرك الدفعة الأولي من وفد الجامعة للمشاركة في الكرنفال الطلابي الذي يجوب محافظة الفيوم والمقرر أن يتم تنظيمه يوم الجمعة القادم وكذلك المشاركة في الإعداد لطابور العرض خلال افتتاح الأسبوع يوم السبت.

فيما أشار وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب أن إدارة النشاط الرياضي أعدت معسكرات تكثيف لفريق خماسي القدم طالبات المكون من ثمان طالبات، هم: هند محمود، وسارة صلاح، ورحمة خلف، وسلفيا سعيد، ونورهان يسري، ورشيدة محي، وأروي محمود، أسماء علي، بإشراف من د.احمد بسيوني، مدير الإدارة، وقام بتدريب الطالبات الدكتور محمد صلاح بكلية التربية الرياضية، وبإشراف د.هاجر جمال.

وفي النشاط الثقافي، أكدت أميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي والفني ونادي العلوم عن بدء معسكرات التدرب للطالبات وصقل مهاراتهم العلمية والتثقيفية ومن حيث مسابقات نادى العلوم فى دوري المعلومات العلمية ،ومجلات الحائط العلمية والتي يشرف عليها د.أمير ماهـر طوبيا مسئــول نادي العـلوم، والمسابقات الثقافية في مجلات الحائط، والقرآن الكريم والمعلومات العامة الثقافية والتي يشرف عليها صابرين أحمد، وهشام إبراهيم، بالإضافة إلي التجهيز لمعرض الفنون التسكيلية والأعمال التي تشارك بها الجامعة بالمسابقة، ويشرف عليها ماجد ماهر، ورندا خليل.

كما أعدت إدارة الجوالة والخدمة العامة معسكرات تدريب لمنتخب جوالات الجامعة المشارك استعدادًا لفعاليات أسبوع الفتيات، بإشراف من محمد حسن، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بالجامعة، ويقوم بتدريبهن، أحمد مختار، ودعاء مصطفى، علي تجهيز وإقامة الأراضي الإرشادية والسمر والندوات، وصقل الطلاب بالمهارات والفنون الإرشادية كالطهي والتخييم الخلوي.

وعن مشاركة الجامعة في مسابقات النشاط الاجتماعي التي ستقام ضمن منافسات الأسبوع، أوضح عاطف عيسي مدير إدارة النشاط الاجتماعي أن الجامعة تشارك في مسابقة الطالبة المثالية، والتي تقوم الجامعة بتدريب طالبتها إسراء أحمد، وذلك من قبل الدكتور محمد نجيب قناوي، الاستاذ بكلية الزراعة، وكذلك تدريب الطالبات في مسابقة الشطرنج والتي يقوم بتدريب الطالبات فيها الكابتن أحمد صلاح.