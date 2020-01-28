قبل الانتخابات.. سامح عاشور يلتقي شباب المحامين لبحث طلباتهم.. صور

التقى سامح عاشور نقيب المحامين، بمجموعة من المحامين أعضاء حركة شباب بلا قيود، اليوم الثلاثاء في مكتبه.

أوضح علي صبري رئيس الحركة، أن النقيب العام اعتمد فرق الإسماعيلية والفيوم وحلوان خلال اللقاء، كما وافق على الطلب المقدم بشأن تجديد وتوسعة استراحة المحامين بمحكمة القنطرة في الإسماعيلية.

طالب شباب المحامين بالإسماعيلية، بتجديد نادي النقابة الحالي، إضافة لإنشاء نادي جديد يطل على البحر لخدمة محامي المحافظة، وهو ما وعد النقيب العام بدراسته.

وتواصل "عاشور"، خلال اللقاء مع رئيسة هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص وحدات للمحامين بمدينة الإسماعيلية الجديدة في إطار البروتوكول الموقع مع الهيئة والذي أسفر عن تخصيص 1000 وحدة سكنية لمحامي الأقصر وقنا في وقت سابق.

كما وافق على تركيب خمس شاشات لعرض الرول بغرف المحامين بمحكمتي سنورس وطامية بالفيوم، إضافة لإقامة معرض بدل لمحامي المحلة بناء على طلب مقدم من فريق المحلة.

وأحال "عاشور"، الطلب الخاص باستئجار مقر للمحامين بجزئيتي المعادي والبساتين أمام محكمة المعادي إلى لجنة للمعاينة برئاسة يحيى التوني أمين صندوق النقابة.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، في وقتًا سابق إن انتخابات النقابة العامة المقرر إجراؤها يوم 15 من شهر مارس القادم، ستجرى تحت إشراف قضائي للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية، وذلك بعد أن قرر مجلس النقابة اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة اعتبارا من يوم 30 يناير الجارى.