رئيس بلدية المحلة بعد الفوز: سعيد بتماسك اللاعبين وروحهم المرتفعة لأول مرة





وأكد رئيس نادي بلدية المحلة أن لاعبي الفريق استطاعوا تحقيق طفرة غير مسبوقة في مباراة اليوم، مشيرا إلى تماسك اللاعبين وتقديم ما لديهم من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم متابعا: "سعيد بروح لاعبي الفريق التي ظهرت لاول مرة ".





وأوضح أن رمضان السيد المدير الفني للفريق استطاع تحقيق انسجام سريع بين اللاعبين وتوظيفهم بطريقة صحيحة لتحقيق الفوز على نادي الرجاء.





وأشار مصطفى السامولى إلى امتلاك رمضان السيد قدرات فنية كروية متميزة معربا عن وتمنيته بتحقيق كافة النتائج الإيجابية للصعود إلى الدوري الممتاز .





وكان مجلس بلدية المحلة أقال رضا عبد العال من تدريب الفريق، بعد الخسارة من دمنهور بهدف دون رد في الجولة الماضية، وعين رمضان السيد بدلا منه.