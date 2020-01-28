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رياضة

محافظ الدقهلية يهنىء فريق نادى المنصورة بالتعادل مع أبي قير

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:28 م
اتصال فيديو كول
اتصال فيديو كول
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همت الحسينى
أجرى اليوم الثلاثاء الدكتور  أيمن مختار محافظ الدقهلية  اتصال عبر خاصية الفيديو كول مع فريق كرة القدم لنادى المنصورة قبل بداية مباراته مع فريق سماد أبى قير بالإسكندرية اليوم في اطار مباريات الدوري الممتاز ب ، واطمأن مختار على معنويات أعضاء الفريق واكد لهم على  دعمه متواصل لنادى المنصورة .

وكان محافظ الدقهلية قد أجرى الاتصال مع الدكتور محمد صلاح المشرف على فريق الكرة بالنادي وكلا من الكابتن عاطف نصحى والكابتن احمد عبد العال .

وهنأ محافظ الدقهلية الفريق بعد تعادله مع فريق سماد ابو قير  في مباراة اليوم في سابقة هي الأولى من نوعها  منذ 12 عاما، حيث لم يكسب او يتعادل فريق المنصورة مع هذا الفريق على ملعبه بالإسكندرية منذ ذلك التاريخ.
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