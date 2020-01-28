محافظ الدقهلية يهنىء فريق نادى المنصورة بالتعادل مع أبي قير

أجرى اليوم الثلاثاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اتصال عبر خاصية الفيديو كول مع فريق كرة القدم لنادى المنصورة قبل بداية مباراته مع فريق سماد أبى قير بالإسكندرية اليوم في اطار مباريات الدوري الممتاز ب ، واطمأن مختار على معنويات أعضاء الفريق واكد لهم على دعمه متواصل لنادى المنصورة .





وكان محافظ الدقهلية قد أجرى الاتصال مع الدكتور محمد صلاح المشرف على فريق الكرة بالنادي وكلا من الكابتن عاطف نصحى والكابتن احمد عبد العال .



