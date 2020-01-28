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فن

لص بغداد يتصدر تويتر .. والمغردون ينصحون بمشاهدته

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
تصدر هاشتاج  #لص_بغداد المرتبة الأولى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صباح اليوم الثلاثاء.

فيما جاءت تغريدات المتابعين كالتالى :-#لص_بغداد..محمد امام بيعمل حاجات حلوة مبروووك-فيلم #لص_بغداد حلو ومبذول فيه مجهود كبير وممتع وجيد لكل أفراد العائلة لكن ليس مبهر مثل مروج له #مجرد_رأي.

💕
 عاوزه اقول انها بدايه موفقه لسنة 2020 اننا نزل فيلم عندنا في مصر بالشكل ده و طريقة الجرافيك دي و التصوير و الإخراج و الاكشن ده
🤙🏻
⁩⁦⁦
❤️
⁩حاجه كده فوق الخيال و حاجه تشرف جدا
❤️
⁩⁩الفيلم ده ضامم حاجات كتيرة اوي محدش عمل زيها⁦
❤️
⁩الاكشن والكوميدي والرومانسي والمؤثرات .


يذكر أن فيلم لص بغداد  حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 10 ملايين في اقل من اسبوع.

والفيلم من بطولة محمد امام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وامينة خليل واحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج احمد خالد موسى .
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