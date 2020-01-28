لص بغداد يتصدر تويتر .. والمغردون ينصحون بمشاهدته

تصدر هاشتاج #لص_بغداد المرتبة الأولى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صباح اليوم الثلاثاء.
فيما جاءت تغريدات المتابعين كالتالى :-#لص_بغداد..محمد امام بيعمل حاجات حلوة مبروووك-فيلم #لص_بغداد حلو ومبذول فيه مجهود كبير وممتع وجيد لكل أفراد العائلة لكن ليس مبهر مثل مروج له #مجرد_رأي.
عاوزه اقول انها بدايه موفقه لسنة 2020 اننا نزل فيلم عندنا في مصر بالشكل ده و طريقة الجرافيك دي و التصوير و الإخراج و الاكشن دهحاجه كده فوق الخيال و حاجه تشرف جداالفيلم ده ضامم حاجات كتيرة اوي محدش عمل زيهاالاكشن والكوميدي والرومانسي والمؤثرات .