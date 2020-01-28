احرص عليها .. 5 أشياء عليك فعلها في الجيم لنتيجة مرضية

كشف مدرب كرة اليد " حسام إبراهيم " عن بعض الأسرار التي يجب على المتدربين فعلها فى الجسم للحصول على نتيجة مرضية .





وقال "إبراهيم " فى تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد " أن الدقائق التي يخوض فيها جسم الإنسان التدريب لتخسيس الوزن أو تقوية العضلات هي دقائق خاصة جدا، في هذه العملية يحدث الكثير من الأشياء التي تتطلب إستعدادات خاصة، ومع هذه الإستعدادات يجب علينا الإبتعاد عن بعض الأشياء التي قد تضر بنا بالعملية التدريبية بل وتفسدها وتقلل من الفوائد المكتسبة لتخسيس الوزن.





1- تناول الطعام:

تناول الطعام أثناء العملية التدريبية أو قبلها بوقت قليل يعرض الجسم للاضطراب، فعلينا الإمتناع عن تناول الأطعمة بجميع أنواعها قبل العملية التدريبية بوقت كاف يصل إلى ساعتين على الأقل.





2- العصائر والسكريات:

العصائر والمواد السكرية ، هذه المواد تأخذ كمية كبيرة من الدم الذي من المفترض ان يصل للعضلات لهضمها، مما يضر بالعملية التدريبية ضررا كبيرا ولا نصل بها للمستوى المطلوب.





3- الإمتناع عن شرب الماء:

المياه هي خير صديق للمتدرب خلال وقبل وبعد العملية التدريبية، فهي لها الكثير من الفوائد وخاصة عند فقد الكثير من العرق، فهي تعوض الماء المفقود من الدم وتجعله أكثر سيولة ليصل بكفائة للعضلات وتقلل من لزوجته.





4- فترات الراحة الطويلة:

هي عامل مهم جدا أثناء العملية التدريبية، ففترات الراحة هي عنصر أساسي ولكن بتوقيت محدد فزيادتها تقل من الإستفادة بالتدريبات والتي يغفل الكثير منا عنها، فيجب أن تكون فترات الراحة مناسبة جدا والإلتزام بها حرفيا.









5- المشروبات التعويضية والطاقة: