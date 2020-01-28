نقيب معلمي بورسعيد لـ صدى البلد: تقدمت بـ 3 بلاغات ضد مجلس مدارس الليسيه وصاحب البلاغ الكاذب وسيدة تدعي انتمائها للإعلام

أكد علي الالفي نقيب معلمي بورسعيد و البرلماني السابق تقدمه ظهر اليوم بـ 3 بلاغات ضد مجلس إدارة مدارس الليسية بمحافظة بورسعيد وولي الأمر صاحب البلاغ الكاذب ضده بادعاء تقاضيه رشوة لالحاق أبنائه الثلاث بالمدرسة و سيدة نشرت البلاغ الكاذب وروجته على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و المواقع غير المرخصة.





وقال الألفي في تصريحات خاصة لصدى البلد اليوم عبر اتصال هاتفي أن الواقعة للتخرج عن بلاغ كاذب من شخص وهو ولي الأمر تربطه بمعلم يدعى خالد يعمل بسهل الطينة علاقة عمل ومعاملات مالية خاصة تستولي خلالها الأخير علي المبلغ من ولي الأمر لخلاف بينهم وحاول الآخر استعادته فصورت له هواجسه أن الزج باسمي سيمكنه من استعادة المبلغ و الذي سبق وان حصل المعلم منه علي اضعافه وهو ما أقر به أمام النيابة العامة ونفوا علاقتي بالأمر





وأوضح الألفى أن شخص ضعيف النفس من داخل المدرسة ينتمي إلي حزب سياسي حاول استغلال الموقف كعادته مع زملائه و العاملين لتحقيق مكسب سياسي فسرب الورقة الي سيدة يتعاون معها دائما تدعي علاقتها بالإعلام وتدير عدد من صفحات التواصل واتفقا على تشويه صورتي رغم تأكده من حفظ النيابة العامة للبلاغ لكيديته.









وشدد نقيب معلمي بورسعيد علي عدم تراجعه أو تنازله عن البلاغات المقدمة منه تجاه المتسببين بشكل مباشر في تشويه صورته بادعاء حصوله على رشوة 100 ألف جنيه









وابدى علي حسن الالفى عضو مجلس الشورى السابق و نقيب معلمي بورسعيد استياءه الشديد وحزنه من الواقعة التي استهدفت النيل من سمعته وشرفه الذي فشل أعضاء الجماعة الإرهابية يوم اعتلائهم سدة الحكم و استيلائهم على نقابة المعلمين الفرعية ببورسعيد النيل منه ومن ذمته المالية برغم كافة محاولاتهم إلا أنهم أقروا واعترفوا بنزاهته و ذمته المالية وأعضاء مجلس الادارة وقتها









وأشار الألفي أن بورسعيد تشهد له خلال رحلة عمله السياسى و المهني و النقابي و البرلمانى خلال 50 عاما من الكفاح على حد وصفه بعدم الدخول في تلك المهاترات نهائيا وهو من كان يملك في أوقات طويلة زمام الأمور تحت يديه لتحقيق مكاسب تفوق ذلك أن أراد



