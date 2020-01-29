صدى البلد داخل أول مركز لإعداد القادة بجامعة بنها.. أماكن خدمية وصالات وملاعب.. يستهدف تأهيل القيادات والكوادر الشبابية ويخدم محافظات الدلتا.. فيديو وصور

الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها:

المركز تم تصميمه علي أفضل الأنظمة للتدريب وصقل المهارات الشبابية

جار إعداد اللوائح والنظم الخاصة بالمركز وتشكيل مجلس إدارته

تعاون بين جامعة بنها ومعهد إعداد القادة بحلوان

خطة متكاملة لتوعية الشباب وإعداد قيادة شبابية تسهم في بناء الدولة

قامت جامعة بنها بإنشاء أول مركز لإعداد القادة على مستوى الجامعات المصرية بهدف دعم وتأهيل القيادات والكوادر الطلابية الشبابية في كافة المجالات وإعداد جيل قادر علي تحمل المسئولية وخدمة مجتمعه ووطنه بكفاءة وفاعلية فضلا عن تعزيز قيم المشاركة والعمل الجماعى وتنمية الوعى والانتماء الوطنى لدى طلاب الجامعة.

وذلك فى اطار اهتمام القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وإستكمالًا لدور جامعة بنها كمؤسسة تربوية تعليمية والتي تتضمن أيضًا رسالة الإهتمام بالأنشطة الطلابية البناءة بجانب الحياة الأكاديمية .

وافتتاح مركز إعداد القادة بجامعة بنها يعد إنجازا جديدا يضاف الى رصيد الإنجازات التى حققها الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على ارض الواقع منذ توليه المسئولية خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى كانت تعيشها الجامعة ، حيث وضع السعيد كل هذه التحديات نصب عينيه وراهن نفسه على حلها وقاد الجامعة بفكر الشباب الذى حرص على دعمهم وتشجيعهم ومنحهم الفرصة الكاملة لتقلد المناصب القيادية والادارية.

ورصد موقع صدى البلد خلال زيارته للمركز توفير أماكن خدمية وصالات ألعاب وملاعب لطلاب الجامعة حيث يتكون الدور الارضى من " صالة العاب رياضية – صالة كبار الزوار - غرفة إدارة " والدور الاول العلوى من " قاعة محاضرات – كافيتريا – غرفة اجتماعات – صالون للطلاب " والدور الثانى علوى يتكون من " صالة العاب خفيفة – صالة أنشطة طلابية – غرفة اجتماعات – صالة أنشطة طلابية " بينما يتكون الدور الثالث علوى من " مكتبة الكترونية – انترنت – 2 صالة مالتيميديا – مكتبة ورقية".

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ان الجامعة كانت حريصة علي سرعة تشغيل مركز إعداد القادة بمشتهر نظرا لموقعه الجغرافى المتميز بمنطقة مشتهر ومدينة طوخ مشير الى ان المركز تم تصميمه وإنشائه علي أفضل الأنظمة الخاصة بالتدريب وصقل المهارات الشبابية على غرار معهد إعداد القادة بحلوان والمعروف بدوره الوطنى فى دعم النشاط الطلابى، وتنمية الوعى والانتماء الوطنى لدى طلاب الجامعات.

واشار رئيس الجامعة الي ان المركز الجديد يعد نقطة انطلاق لخدمة أبناؤنا الطلاب واكتشاف وتدريب وتأهيل القيادات الشبابية ليس فقط بجامعة بنها ولكن بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة بها.

وأضاف السعيد أنه جار إعداد اللوائح والنظم الخاصة بالمركز وتشكيل مجلس إدارته ، فضلا عن استكمال باقى المنشآت ومنها حمام السباحة والملاعب لتنظيم الأنشطة المختلفة وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية للطلاب.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المركز الجديد يعد أحد أزرع مراكز إعداد القادة لخدمة طلاب جامعات الدلتا، مؤكدًا علي أهمية دور مركز إعداد القادة في إعداد كوادر طموحة قادرة علي بناء الوطن

وأكد المغربى علي أن وجود مركز إعداد القادة هو إضافة لجامعة بنها في ظل سياستها الحريصة علي المشاركة في جميع الانشطة الطلابية وتدريب وتأهيل الطلاب وإعداد كوادر وقيادات شبابية قادرة علي صنع الفارق في المستقبل.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد وقع مع الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان بروتوكول تعاون بين الجامعة والمعهد وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة معهد إعداد القادة.

جاء ذلك على هامش افتتاح مركز إعداد القادة بمشتهر التابع لجامعة بنها بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال السعيد ان بروتوكول التعاون يأتى فى اطار توطيد الشراكة بين جامعة بنها ومعهد إعداد القادة بحلون لتحقيق التكامل والتضافر بالجهود والإمكانيات المتاحة بهدف إعداد استراتيجية لمجموعة من البرامج والأنشطة الشبابية تعمل على تهيئة البيئة الجامعية والمجتمعية السليمة وتدريب الطلاب واكتشاف وتأهيل القيادات الشبابية.

واكد رئيس الجامعة ان التعاون ياتى ايضا إنطلاقًا من رسالة معهد إعداد القادة في إعداد كوادر طلابية وقيادات شبابية قادرة على تحمل المسئولية وبناء شخصية الشباب الجامعي وإستكمالًا لدور الجامعة والاهتمام بالأنشطة الطلابية البناءة وتنمية مهارات الشباب وتعميق الانتماء الوطني ونبذ العنف والتطرف الفكري والتأكيد على التمسك بالقيم والأعراف والهوية المصرية وقبول الآخر بالإضافة إلى التنمية البشرية والتدريب للنهوض والإرتقاء بالمستوى المعرفي ودعم الإبتكار والإبداع .

من جانبه قال الدكتور طايع عبداللطيف أن بروتوكول التعاون مع جامعة بنها يأتي تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي لنشر فكر الأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

وأضاف طايع أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء مركز لإعداد القادة داخل جامعة بنها لتطبيق برامج المعهد والتي تشمل: إقامة ندوات، وعقد لقاءات لتدعيم وتنمية الانتماء الوطني، وتمهيدا لاختيار أعضاء أفواج معهد إعداد القادة بحلوان، وإنشاء مراكز لريادة الأعمال ، مشيرا إلى أن البروتوكول يعد الأول وبداية لعقد عدة بروتوكولات مع الجامعات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

بدوره قال الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ان البروتوكول يهدف إلى وضع خطة متكاملة؛ لتوعية الشباب وإعداد قيادة شبابية تسهم في بناء الدولة، بالإضافة إلى دعم برامج ريادة الأعمال لطلاب الجامعات بالتعاون بين الجانبين.

وأشار عيسوى إلى أنه سوف يتم التعاون لتنفيذ برامج معهد إعداد القادة بحلوان وقطاع الأنشطة بوزارة التعليم العالي، من خلال إقامة الندوات واللقاءات الثقافية، حيث يتم اختيار المتميزين لحضور الدورات المنعقدة بمعهد إعداد القادة بحلوان، وكذا إنشاء لجان فرعية متخصصة تساعد المركز على أداء مهامه بسهولة مثل (لجنة الابتكار وريادة الأعمال ـ التنمية البشرية ـ المعلومات والمشاريع القومية ـ ذوي الاحتياجات الخاصة).

من جانبه اكد الدكتور أحمد نجيب مدير المركز انه تم تنظيم المعسكر الأول لطلاب الجامعة تحت شعار "قادة المستقبل 1" بأرض مركز إعداد القادة في الفترة من ٢٦ يناير حتي ٢٩ يناير بمشاركة كليات جامعة بنها وتم خلال الفعاليات عقد عدد من الندوات وورش العمل فى موضوعات الإتصال والتواصل وصفات القائد والتفكير الإبداعى والعمل الجماعى والتطوعى وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.

كما تم تنظيم ندوة عن الامن القومى وحروب الجيل الرابع ولغة الحوار والمقابلة الشخصية والسيرة الذاتية والولاء والانتماء فضلا عن تنظيم ندوة عن المشاريع القومية ودور الاعلام فى مواجهة الشائعات والمواطنة والوحدة الوطنية مشيرا الى ان الندوات وورش العمل حاضر فيها عدد من الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات.